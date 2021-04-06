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В Бурятии нашли свалки из трупов коров

В Бурятии нашли свалки из трупов коров
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Трупы были разбросаны возле сёл

В марте в Джидинском районе Бурятии обнаружили несанкционированные свалки биологических отходов. Они найдены в сёлах Булык, Петропавловка и Желтура. Там были разбросаны трупы лошади и крупного рогатого скота.

- По данному факту возбуждено три административных дела в отношении владельцев животных за невыполнение обязательных требований по утилизации и уничтожении биологических отходов. Виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 24 тысячи рублей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале в Улан-Удэ жители СНТ «Энергостроитель» обнаружили страшную находку в лесу – свалку из трупов собак и кошек, в том числе котят.



Россельхознадзор домашние животные
 
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