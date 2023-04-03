Он призывал к насилию над чиновниками
Ещё в середине марта в Бичурском районе Бурятии вынесли приговор местному жителю из-за его неосмотрительных высказываний в соцсетях. Сельчанина признали виновным в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности – по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ.
Как выяснилось, мужчина зашёл со своего мобильника в популярное сообщество «Аноним 03» во «ВКонтакте» и начал писать комментарии к постам, в которых призывал других пользователей «к применению насильственных, дискриминационных действий против чиновников, государственных и муниципальных служащих и депутатов». В пресс-службе районного суда пояснили, что он руководствовался «устойчивым личным неприязненным отношением» к представителям власти
В итоге мужчине дали полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и ещё на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Жителя Бурятии осудили из-за комментариев в «Анониме 03»
Общество, Фото:
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