В Бурятии осталось 43 ветерана Великой Отечественной войны

Они получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы



С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 3,3%. Индексация коснулась людей, получающих пенсию по старости и инвалидности, а также по случаю потери кормильца. В республике это 35 тысяч человек, рассказал сегодня на брифинге управляющий отделением объединённого социального фонда (ОСФР) по Бурятии Климентий Шомоев.



В апреле вместе с пенсией участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.



- К сожалению, с каждым годом ветеранов ВОВ становится всё меньше. В этом году у нас 43 фронтовика получат выплату вместе с пенсией в апреле в дату доставки выплат, - уточнил Шомоев.



Выплату пенсий синхронизируют



С апреля 2023 года пенсии и страховые выплаты жителям республики, пострадавшим на производстве выплачивают в единую дату доставки.



Так, гражданам, которые получают выплаты через банк в разные даты, устанавливается единая дата получения всех выплат - шестое число каждого месяца. По словам Шомоева, для граждан, получающие пенсию в почтовых отделениях, синхронизацию дат сделают в июне.



Получателям детских пенсий единую дату ежемесячных выплат установили на третье число. В эту категорию входят дети до 17 лет, женщины, вставшие на учёт на ранних сроках беременности, а также прочие ежемесячные детские выплаты.



- Сегодня, в единый день выплаты пособий, на счета семей республики будет зачислено в общей сложности более 1 млрд. рублей. В том числе большая часть суммы приходится на выплаты единого пособия. Финансирование получили свыше 100 тысяч детей, - уточнил Климентий Шомоев.



Минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров в Бурятии установлен в сумме 13 475 рублей – то есть не ниже прожиточного минимума пенсионера.





