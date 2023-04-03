03 апреля

02 апреля

Популярное

В Бурятии осталось 43 ветерана Великой Отечественной войны

В Бурятии осталось 43 ветерана Великой Отечественной войны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 3,3%. Индексация коснулась людей, получающих пенсию по старости и инвалидности, а также по случаю потери кормильца. В республике это 35 тысяч человек, рассказал сегодня на брифинге управляющий отделением объединённого социального фонда (ОСФР) по Бурятии Климентий Шомоев.

В апреле вместе с пенсией участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

- К сожалению, с каждым годом ветеранов ВОВ становится всё меньше. В этом году у нас 43 фронтовика получат выплату вместе с пенсией в апреле в дату доставки выплат, - уточнил Шомоев.

Выплату пенсий синхронизируют

С апреля 2023 года пенсии и страховые выплаты жителям республики, пострадавшим на производстве выплачивают в единую дату доставки.

Так, гражданам, которые получают выплаты через банк в разные даты, устанавливается единая дата получения всех выплат - шестое число каждого месяца. По словам Шомоева, для граждан, получающие пенсию в почтовых отделениях, синхронизацию дат сделают в июне.

Получателям детских пенсий единую дату ежемесячных выплат установили на третье число. В эту категорию входят дети до 17 лет, женщины, вставшие на учёт на ранних сроках беременности, а также прочие ежемесячные детские выплаты.

- Сегодня, в единый день выплаты пособий, на счета семей республики будет зачислено в общей сложности более 1 млрд. рублей. В том числе большая часть суммы приходится на выплаты единого пособия. Финансирование получили свыше 100 тысяч детей, - уточнил Климентий Шомоев.

Минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров в Бурятии установлен в сумме 13 475 рублей – то есть не ниже прожиточного минимума пенсионера.


ветераны ВОВ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Трёх пропавших в Бурятии человек нашли мёртвыми
Трёх пропавших в Бурятии человек нашли мёртвыми
Общество, 03.04.2023
Волонтёры продолжают поиски ещё 11 жителей республики
В столице Бурятии устранили ещё полсотни засоров
В столице Бурятии устранили ещё полсотни засоров
Общество, 03.04.2023
Специалисты прочистили более 1000 метров канализации
В Бурятии с осуждёнными поговорили о зависимостях
В Бурятии с осуждёнными поговорили о зависимостях
Общество, 03.04.2023
С осуждёнными провели профилактическое занятие
Жителям Бурятии рассказали, чем опасны тюльпаны и герань для кошек
Жителям Бурятии рассказали, чем опасны тюльпаны и герань для кошек
Общество, 03.04.2023
Некоторые цветы могут спровоцировать серьёзные болезни у домашних питомцев

В Бурятии осталось 43 ветерана Великой Отечественной войны
В Бурятии осталось 43 ветерана Великой Отечественной войны
Общество, 03.04.2023
Они получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы
В Улан-Удэ пройдёт концерт в память о музыканте Валерии Лазареве
В Улан-Удэ пройдёт концерт в память о музыканте Валерии Лазареве
Общество, 03.04.2023
В концерте примут участие студенты и преподаватели колледжа искусств, оркестр Бурятского оперного театра, муниципальный оркестр Улан-Удэ и военные оркестры
Новая зона отдыха в центре Улан-Удэ оказалась совсем не приспособлена для инвалидов
Новая зона отдыха в центре Улан-Удэ оказалась совсем не приспособлена для инвалидов
Общество, 03.04.2023
Возле Гостиных рядов появились непреодолимые для них препятствия

Дом культуры в райцентре в Бурятии ждёт капитальный ремонт
Дом культуры в райцентре в Бурятии ждёт капитальный ремонт
Общество, 03.04.2023
На его обновление выделили более 34 миллионов рублей
На севере Бурятии капитально отремонтируют прогнивший мост
На севере Бурятии капитально отремонтируют прогнивший мост
Общество, 03.04.2023
Дорога по этому мосту единственная, которая связывает село Уоян с другими поселениями
В Бурятии в доме престарелых проживало больше людей, чем положено
В Бурятии в доме престарелых проживало больше людей, чем положено
Общество, 03.04.2023
Руководители учреждений получили представления прокурора
В Бурятии устроили первую из ста уборок к столетию республики
В Бурятии устроили первую из ста уборок к столетию республики
Общество, 03.04.2023
На призыв известного общественника откликнулись селенгинцы
В Бурятии две пьющие матери лишились детей
В Бурятии две пьющие матери лишились детей
Общество, 03.04.2023
У женщин отобрали ребятишек и поместили их в социально-реабилитационный центр

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^