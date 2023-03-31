По нему будет ездить два автобуса
С 31 марта по Улан-Удэ начал курсировать новый укороченный автобусный маршрут №3К. Он будет ездить от микрорайона Восточный до рынка «Тумэр Морин». По маршруту будет организована работа двух средних автобусов с интервалом в 30-40 минут.
Укороченные маршруты в городе внедряются для увеличения количества рейсов, они подвозят горожан к трамвайным линиям. На маршрут №3К будет распространяться пересадочный тариф. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Напомним, что с 30 марта в городе запущены ещё два новых укороченных маршрута: №33а и №19а.
В Улан-Удэ заработал ещё один «укороченный» маршрут
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