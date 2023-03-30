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Новый пансионат в Улан-Удэ оборудуют для инвалидов

Новый пансионат в Улан-Удэ оборудуют для инвалидов
Общество,  Фото:telegram-канал Татьяны Быковой
В учреждении для пожилых будут поручни, пандусы и таблички со шрифтом Брайля

Глава Минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова проинспектировала строительство пансионата для пожилых людей в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ. На выезде она обсудила с коллегами ряд вопросов, в частности – размещение оборудования в пищеблоке и в прачечной и тренажёров в спортзале. А ещё – оснащение жилых комнат и санузлов.

- Все выявленные недоработки будут устраняться в обязательном порядке. Немаловажно также соответствие помещений санитарным нормам, чтобы проживающим – особенно ограниченным в передвижении – было максимально комфортно, – написала министр в своём telegram-канале.







В каждой комнате и местах общего пользования появятся пандусы, поручни, кнопки для вызова персонала и таблички со шрифтом Брайля.

- Важный вопрос – содержание учреждения и формирование штатного расписания, ведь это новые рабочие места. Специально созданная рабочая группа уже работает в этом направлении. Начинаем готовить постановление о создании нового учреждения социального обслуживания, – добавила министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», объект находится на завершающей стадии строительства. Остались пусконаладочные работы. После того, как расставят всё оборудование, здание можно вводить в эксплуатацию. 

Пансионат площадью более 21 тысячи квадратных метров рассчитан на 150 человек. Там разместятся библиотека-читальня с книгохранилищем, спортивный и зрительный залы (последний – на 112 посадочных мест, 16 из которых предназначены для инвалидов-колясочников), комната для артистов, два помещения для религиозных обрядов, кельи для священнослужителя, радиоузел, кладовая для инвентаря, сауна и лечебно-производственные помещения.

Постояльцев поселят в одно- и двухместных комнатах с холодильниками, телевизорами, туалетами, душевыми комнатами, балконами и расширенными дверными проёмами – их сделают для удобства людей, передвигающихся с помощью инвалидного кресла.

В здании будут просторные холлы, а рядом с ним обустроят пешеходные дорожки для прогулок и спортивные площадки. В будущем соцучреждении предусмотрено десять блоков – пять жилых, культурно-массовый, приёмно-карантинный и пищевые.
  


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