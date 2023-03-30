Новый пансионат в Улан-Удэ оборудуют для инвалидов





Как сообщал «Байкал-Daily» , объект находится на завершающей стадии строительства. Остались пусконаладочные работы. После того, как расставят всё оборудование, здание можно вводить в эксплуатацию.





Пансионат площадью более 21 тысячи квадратных метров рассчитан на 150 человек. Там разместятся библиотека-читальня с книгохранилищем, спортивный и зрительный залы (последний – на 112 посадочных мест, 16 из которых предназначены для инвалидов-колясочников), комната для артистов, два помещения для религиозных обрядов, кельи для священнослужителя, радиоузел, кладовая для инвентаря, сауна и лечебно-производственные помещения.















В каждой комнате и местах общего пользования появятся пандусы, поручни, кнопки для вызова персонала и таблички со шрифтом Брайля.- Важный вопрос – содержание учреждения и формирование штатного расписания, ведь это новые рабочие места. Специально созданная рабочая группа уже работает в этом направлении. Начинаем готовить постановление о создании нового учреждения социального обслуживания, – добавила министр.Постояльцев поселят в одно- и двухместных комнатах с холодильниками, телевизорами, туалетами, душевыми комнатами, балконами и расширенными дверными проёмами – их сделают для удобства людей, передвигающихся с помощью инвалидного кресла.В здании будут просторные холлы, а рядом с ним обустроят пешеходные дорожки для прогулок и спортивные площадки. В будущем соцучреждении предусмотрено десять блоков – пять жилых, культурно-массовый, приёмно-карантинный и пищевые.