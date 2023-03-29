В Чите выберут «Мисс города»

Конкурс состоится во второй половине мая
В столице Забайкалья начался приём анкет для участия в официальном конкурсе красоты «Мисс Чита». В 2023 году организаторы внесли ряд новшеств. К участию будут допускаться девушки, имеющие детей, но не состоящие в официальном браке на момент конкурса. Также вместо дефиле в тематическом купальнике будет дефиле в тематическом костюме, где участницы сами будет решать, какие достоинства своей фигуры подчеркнуть, а какие недостатки скрыть.
У участниц XI конкурса «Мисс Чита - 2023», помимо привычных качеств: внешней привлекательности, грации и творческого таланта, будут оценивать результаты социальной активности и профессиональные достижения.
Ещё ряд новшеств ожидает зрителей на гала-концерте в ДК Железнодорожников 20 мая (6+) и на церемонии награждения, которое пройдёт в День города, 28 мая, на сцене площади Ленина (6+).
Напомним, что участницами конкурса могут быть девушки в возрасте от 18 до 30 лет и ростом от 160 см. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.
Возрастное ограничение: 18+.
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Общество, Фото:
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