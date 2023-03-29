29 марта

28 марта

Популярное

В Чите выберут «Мисс города»

В Чите выберут «Мисс города»
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс состоится во второй половине мая

В столице Забайкалья начался приём анкет для участия в официальном конкурсе красоты «Мисс Чита». В 2023 году организаторы внесли ряд новшеств. К участию будут допускаться девушки, имеющие детей, но не состоящие в официальном браке на момент конкурса. Также вместо дефиле в тематическом купальнике будет дефиле в тематическом костюме, где участницы сами будет решать, какие достоинства своей фигуры подчеркнуть, а какие недостатки скрыть.

У участниц XI конкурса «Мисс Чита - 2023», помимо привычных качеств: внешней привлекательности, грации и творческого таланта, будут оценивать результаты социальной активности и профессиональные достижения.

Ещё ряд новшеств ожидает зрителей на гала-концерте в ДК Железнодорожников 20 мая (6+) и на церемонии награждения, которое пройдёт в День города, 28 мая, на сцене площади Ленина (6+).

Напомним, что участницами конкурса могут быть девушки в возрасте от 18 до 30 лет и ростом от 160 см. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

Возрастное ограничение: 18+.
конкурс красоты Чита мисс конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите выберут «Мисс города»
В Чите выберут «Мисс города»
Общество, 29.03.2023
Конкурс состоится во второй половине мая
В Иркутске общегородской субботник состоится 22 апреля
В Иркутске общегородской субботник состоится 22 апреля
Общество, 29.03.2023
В столице области стартует весенний месячник
В Улан-Удэ проведут фестиваль «Поющая Бурятия»
В Улан-Удэ проведут фестиваль «Поющая Бурятия»
Общество, 29.03.2023
Мероприятие состоится дистанционно
Жителям Монголии и Забайкалья покажут птиц Даурии
Жителям Монголии и Забайкалья покажут птиц Даурии
Общество, 29.03.2023
Начала работу международная фотовыставка
В районе Бурятии отметят День ремесленника
В районе Бурятии отметят День ремесленника
Общество, 29.03.2023
В честь праздника будет организована выставка и концерт
На БАМе в 2023 году построят 35 новых объектов инфраструктуры
На БАМе в 2023 году построят 35 новых объектов инфраструктуры
Общество, 29.03.2023
Также продолжится реконструкция станции Северобайкальск
В Иркутской области «Солдатские матери» получили награды
В Иркутской области «Солдатские матери» получили награды
Общество, 29.03.2023
Награждение прошло в рамках семинара «Послужим России вместе»
Погорельцы на севере Бурятии остались без постоянного жилья
Погорельцы на севере Бурятии остались без постоянного жилья
Общество, 29.03.2023
Их сгоревшие квартиры в новом Уояне простаивают почти год
В Бурятии опровергли слухи о присоединении Нижнего Саянтуя к Улан-Удэ
В Бурятии опровергли слухи о присоединении Нижнего Саянтуя к Улан-Удэ
Общество, 29.03.2023
Местные жители решили, что он станет частью Октябрьского района
В Бурятии выбрали победителей кондитерского конкурса
В Бурятии выбрали победителей кондитерского конкурса
Общество, 29.03.2023
Эксперты оценивали корзинки с кремом, профитроли и бисквитные пирожные
В Бурятии выберут лучшую молодую семью
В Бурятии выберут лучшую молодую семью
Общество, 29.03.2023
Отборочный тур продлится до 21 апреля
В Забайкалье фронтовая медсестра отпраздновала 105-летие
В Забайкалье фронтовая медсестра отпраздновала 105-летие
Общество, 29.03.2023
У юбиляра семеро детей и взрослые внуки и правнуки
В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум
В Иркутской области начал работу Байкальский детский форум
Общество, 29.03.2023
В мероприятии принимают участие старшеклассники из Бурятии
Ансамбль из Бурятии удостоен гран-при международного конкурса
Ансамбль из Бурятии удостоен гран-при международного конкурса
Общество, 29.03.2023
«Булжамуур» завоевал несколько призов в Казани

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^