29 марта

28 марта

Популярное

В улан-удэнской колонии прошёл конкурс «Калина красная»

В улан-удэнской колонии прошёл конкурс «Калина красная»
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Этот этап конкурса был первым

В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл 1 этап ХХ всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен осуждёнными «Калина красная», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

На сцене клуба исправительного учреждения женщины исполнили авторские песни, а также произведения советских и российских композиторов и поэтов. Основными критериями оценки конкурсанток стали вокальные данные, исполнительское мастерство и артистизм.

Ежегодный конкурс «Калина красная» включает в себя три этапа. Первый этап проходит в исправительных учреждениях, на втором этапе проводится отбор лучших исполнителей среди всех учреждений региона, после чего их записи песен направляются для участия в третьем этапе, который проходит во ФСИН России.
конкурс УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт
В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт
Общество, 29.03.2023
Его проведут в середине апреля
В районах Бурятии прошли волейбольные соревнования
В районах Бурятии прошли волейбольные соревнования
Общество, 29.03.2023
Турниры проводились в Курумканском, Заиграевском и Муйском районах
В Бурятии наградили лучшие танцевальные коллективы
В Бурятии наградили лучшие танцевальные коллективы
Общество, 29.03.2023
Гран-при завоевала школа танца Татьяны Валиевой «Байкал – Идель»
В иркутской галерее раскрыли секреты кукол семьи Намдаковых
В иркутской галерее раскрыли секреты кукол семьи Намдаковых
Общество, 29.03.2023
Причёски им делают из шерсти окинских яков
В Бурятии дети играют на бесхозных землях, поросших травой
В Бурятии дети играют на бесхозных землях, поросших травой
Общество, 29.03.2023
Сельчане переживают за безопасность ребятишек
В Бурятии отец ушёл на СВО добровольцем вслед за сыном
В Бурятии отец ушёл на СВО добровольцем вслед за сыном
Общество, 29.03.2023
Мужчина отказался от «брони» на работе
В Улан-Удэ днём до +15
В Улан-Удэ днём до +15
Общество, 29.03.2023
В республике переменная облачность
В Бурятии стартует кубок России по рыбной ловле
В Бурятии стартует кубок России по рыбной ловле
Общество, 28.03.2023
Открытие состоится 31 марта на озере Котокель
В Улан-Удэ определили чемпиона по чтению вслух
В Улан-Удэ определили чемпиона по чтению вслух
Общество, 28.03.2023
Участники читали без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг
Стройку в центре Улан-Удэ прикрыли «праздничными» баннерами
Стройку в центре Улан-Удэ прикрыли «праздничными» баннерами
Общество, 28.03.2023
«Задрапировать» объект требовали в феврале
В Бурятии состоялся студенческий чемпионат по самбо
В Бурятии состоялся студенческий чемпионат по самбо
Общество, 28.03.2023
Победителей наградили ценными призами и медалями
Дети напомнили жителям Бурятии о вреде пластикового мусора
Дети напомнили жителям Бурятии о вреде пластикового мусора
Общество, 28.03.2023
Дети сняли видеоролик о том, что делать с пластиковыми бутылками


В селе Бурятии поздравили долгожительницу
В селе Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, 28.03.2023
90-летие отметила жительница Хоринского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^