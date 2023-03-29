Этот этап конкурса был первым
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл 1 этап ХХ всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен осуждёнными «Калина красная», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
На сцене клуба исправительного учреждения женщины исполнили авторские песни, а также произведения советских и российских композиторов и поэтов. Основными критериями оценки конкурсанток стали вокальные данные, исполнительское мастерство и артистизм.
Ежегодный конкурс «Калина красная» включает в себя три этапа. Первый этап проходит в исправительных учреждениях, на втором этапе проводится отбор лучших исполнителей среди всех учреждений региона, после чего их записи песен направляются для участия в третьем этапе, который проходит во ФСИН России.
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс «Калина красная»
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