В улан-удэнской колонии прошёл конкурс «Калина красная»

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Этот этап конкурса был первым



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл 1 этап ХХ всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен осуждёнными «Калина красная», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



На сцене клуба исправительного учреждения женщины исполнили авторские песни, а также произведения советских и российских композиторов и поэтов. Основными критериями оценки конкурсанток стали вокальные данные, исполнительское мастерство и артистизм.



Ежегодный конкурс «Калина красная» включает в себя три этапа. Первый этап проходит в исправительных учреждениях, на втором этапе проводится отбор лучших исполнителей среди всех учреждений региона, после чего их записи песен направляются для участия в третьем этапе, который проходит во ФСИН России.

