В Улан-Удэ появится новый корпус БСМП

Там будет восемь отделений, столовая и конференц-зал
В Бурятии приступили к проектированию нового хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи (БСМП), рассчитанного на 205 коек. Там разместятся сразу восемь отделений – диагностическое, гнойной хирургии, нейрохирургии, взрослой травматологии, колопроктологии, гинекологии, реанимации и интенсивной терапии и эндоскопии, а также операционный блок, кабинет трансфузиологии и многое другое. Проектную документацию должны подготовить этой осенью, сообщили в управлении капитального строительства РБ.
Ранее совещание по этому вопросу провёл зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Затем объявили конкурс на разработку ПСД. Новый корпус появится на территории больницы на проспекте Строителей, 1.
- Он будет запроектирован по всем современным стандартам. В здании предусмотрены столовая, учебные классы и даже конференц-зал. Строительство нового корпуса для БСМП позволит повысить доступность экстренной и неотложной медицинской помощи, обеспечить пациентам комфорт и улучшить условия труда персонала, – подчеркнул начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов.
Стоимость и сроки строительства станут известны уже после того, как подготовят сам проект. БСМП в Улан-Удэ открылась 46 лет назад – в 1977 году. За всё это время в больнице ни разу не было капитального ремонта. Износ лечебного и хозяйственного корпусов и двух лабораторий – кислородной и бактериологической – уже достиг 100%.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Улан-Удэ возведут новую инфекционную больницу
. Новое здание построят на месте нынешнего, которое износилось уже более чем на 70%.
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