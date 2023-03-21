В Улан-Удэ продолжается проект «Дети и звёзды»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В Бурятии проведут концерт детей, оставшихся без попечения родителей



В Улан-Удэ полным ходом идёт подготовка к праздничному концерту к столетию Бурятии. В рамках подготовки был запущен проект «Дети и Звёзды», который направлен на развитие и поддержку творческих способностей детей, оставшихся без попечения родителей, а также привлечение общественности к семейному устройству детей-сирот.



На протяжении нескольких недель 25 талантливых детей из 7 региональных учреждений социального обслуживания берут уроки пения и готовят номера под началом улан-удэнских исполнителей. Режиссёром проекта выступает известная в республике певица и блогер Алина Намсараева.



Артистка помогла будущим звёздам распеться и провела вокальную тренировку. Её ученики старательно брали ноты и учились петь в движении. И хотя репетиция была непростая, все ребята остались довольны и сейчас с нетерпением ждут продолжения уроков по вокалу.



- Главное, чтобы у нас вышло хорошее выступление. Конечно, иногда бывает сложно! Например, петь и двигаться одновременно. Но это поможет нам сделать хороший номер. Я уже год занимаюсь пением, фортепиано и сольфеджио и очень хочу выступить на концерте, - рассказала 13-летняя Вероника, которая участвует в проекте «Дети и звёзды».



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, итоговый концерт состоится 30 марта в городском дворце детского и юношеского творчества и будет приурочен к столетию Бурятии. Но до этого ребят ждёт ещё не одна репетиция – все наставники настроены на блестящий результат.



- Я могу быть строгим педагогом, пока не увижу хороший результат. Эти дети для меня ничем не отличаются от других, я и сама из приёмной семьи. Очень хочется им помочь, чтобы они что-то взяли от проекта и зарядились от меня. Я буду стараться отдать максимум энергии, чтобы на сцене ребята выдали тот результат, который, возможно, зажжёт глаза родителей в зале, - заключила Алина Намсараева.



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