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Бермудский треугольник: На окраине Улан-Удэ множатся беспризорные кошки

Бермудский треугольник: На окраине Улан-Удэ множатся беспризорные кошки
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Животных без конца подкидывают на станцию Дивизионная

В улан-удэнском фонде по спасению животных «Собака счастья» уже не раз рассказывали о станции Дивизионная. Там есть дом, где калечат и травят бездомных собак и кошек. Волонтёрам то и дело приходится спасать четвероногих и собирать деньги на их лечение.

На днях в организации рассказала, что на «Дивизке» образовался самый настоящий бермудский треугольник – только наоборот: хвостатые там не пропадают, а «внезапно» откуда-то появляются.

- Просто кто-то решил, что это идеальное место для проживания котиков. Уже кажется, что жильцы этого района издеваются над нами. Видимо, узнав, что волонтёры всё равно заберут котеек и не бросят их на произвол судьбы, они и несут туда своих «любимых» питомцев, – подчеркнули в «Собаке счастья».

Рассказали зоозащитники и о новом подопечном – котике по кличке Граф. У него тоже когда-то были хозяева.

- Чертовски красив и спокоен, тяготы жизни на улице принял с достоинством – только немного уши отморозил. И это всё – про Графа, – поведали волонтёры. – С ним тоже наигрались и отправили восвояси. Имя пришло нам на ум, когда врач, к которому мы увезли его на обследование, сказал, что ещё не встречал таких спокойных и деловых котов. Граф спокойно сел в переноску и наблюдал за тем, что происходит в клинике. Ещё немного – и стал бы давать указания, судя по взгляду.

Сейчас животное находится в ветеринарной клинике. Коту должны были сделать УЗИ и анализы, чтобы убедиться в отсутствии у него инфекций. Сбор средств на эти цели объявили в официальной группе «Собаки счастья» во «ВКонтакте».

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