В Улан-Удэ на три с лишним месяца перекроют улицу Трубачеева

В пятницу, 17 марта, в столице Бурятии перекроют участок на Трубачеева – на её пересечении с улицами Ключевская и Сахьяновой. Там начнётся обещанное масштабное переустройство сетей из-за строительства третьего моста через Уду. Работы продлятся три с половиной месяца – до 1 июля.
В этом месте организуют круговое движение, предусмотренное проектом. Проезд ограничат ориентировочно с 10 часов утра – после утреннего часа пик, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменится Первые три (№ 17, 134 и 135) последуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 будут объезжать закрытый участок через внутриквартальные проезды. Улан-удэнцам вновь принесли извинения за неудобства и попросили отнестись к ним с пониманием.