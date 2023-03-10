В Улан-Удэ готовятся к грандиозному переустройству сетей и перекрытию улиц

На их пересечении уже установили предупреждающие знаки
В столице Бурятии продолжается подготовка к переустройству сетей на пересечении улиц Сахьяновой, Трубачеева и Ключевская. Оно связано со строительством третьего моста через Уду.
На этом участке уже установили все дорожные знаки и информационные щиты, регулирующие движение по новому маршруту, ограждение и охранный пункт. Там также оборудовали освещение и сделали пешеходный переход. Руководство компании-подрядчика – ОАО «Хотьковский автомост» – заявило, что все работы идут по графику.
Накануне стало известно
, что Трубачеева перекроют в ночь с 17 на 18 марта, а не в четверг, 9-го, как планировалось ранее
. На пересечении трёх улиц будут перекладывать сети связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и участок ливнёвки. Работы затронут и трамвайные пути.
Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок. Движение транспорта приостановят, чтобы организовать в этом месте круговое движение, предусмотренное проектом.
В итоге схема движения некоторых маршруток изменится. Так, автобусы № 17, 77, 82, 134 и 135 последуют через Терешковой, Сахьяновой и далее – через Ключевскую, № 120 («Улан-Удэ – Николаевский») и № 440 («Улан-Удэ – Куйтун – Тарбагатай») будет доезжать только до остановки «Мелькомбинат», а № 129 – до республиканского бизнес-инкубатора. Сроки сдвинули уже во второй раз: ранее работы хотели начать 20 февраля и перенесли их на 9 марта.
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