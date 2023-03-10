10 марта

09 марта

Популярное

В Улан-Удэ готовятся к грандиозному переустройству сетей и перекрытию улиц

В Улан-Удэ готовятся к грандиозному переустройству сетей и перекрытию улиц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На их пересечении уже установили предупреждающие знаки

В столице Бурятии продолжается подготовка к переустройству сетей на пересечении улиц Сахьяновой, Трубачеева и Ключевская. Оно связано со строительством третьего моста через Уду.

На этом участке уже установили все  дорожные знаки и информационные щиты, регулирующие движение по новому маршруту, ограждение и охранный пункт. Там также оборудовали освещение и сделали пешеходный переход. Руководство компании-подрядчика – ОАО «Хотьковский автомост» – заявило, что все работы идут по графику.

Накануне стало известно, что Трубачеева перекроют в ночь с 17 на 18 марта, а не в четверг, 9-го, как планировалось ранее. На пересечении трёх улиц будут перекладывать сети связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и участок ливнёвки. Работы затронут и трамвайные пути.

Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок. Движение транспорта приостановят, чтобы организовать в этом месте круговое движение, предусмотренное проектом.

В итоге схема движения некоторых маршруток изменится. Так, автобусы № 17, 77, 82, 134 и 135 последуют через Терешковой, Сахьяновой и далее – через Ключевскую, № 120 («Улан-Удэ – Николаевский») и № 440 («Улан-Удэ – Куйтун – Тарбагатай») будет доезжать только до остановки «Мелькомбинат», а № 129 – до республиканского бизнес-инкубатора. Сроки сдвинули уже во второй раз: ранее работы хотели начать 20 февраля и перенесли их на 9 марта.
  

дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

18 жителям Иркутской области вручили госнаграды
18 жителям Иркутской области вручили госнаграды
Общество, 10.03.2023
Отмечены были деятели науки, культуры, искусства и других сфер
Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
Общество, 10.03.2023
В столице Бурятии состоялся школьный финал ДФО по мини-футболу
В Бурятии установят бюст экс-министру образования РБ
В Бурятии установят бюст экс-министру образования РБ
Общество, 10.03.2023
В Улан-Удэ проведут международную конференцию, посвящённую памяти Сергея Намсараева
В Бурятии собираются провести фестиваль «Тэнгэри Азии»
В Бурятии собираются провести фестиваль «Тэнгэри Азии»
Общество, 10.03.2023
Мероприятие поспособствует объединению всех жителей Азии
В Улан-Удэ кукольный театр после реконструкции станет вдвое больше
В Улан-Удэ кукольный театр после реконструкции станет вдвое больше
Общество, 10.03.2023
Его хотят превратить в настоящее волшебное пространство 
В Улан-Удэ готовятся к грандиозному переустройству сетей и перекрытию улиц
В Улан-Удэ готовятся к грандиозному переустройству сетей и перекрытию улиц
Общество, 10.03.2023
На их пересечении уже установили предупреждающие знаки
В Улан-Удэ умерла покусанная собаками кошка
В Улан-Удэ умерла покусанная собаками кошка
Общество, 10.03.2023
От псов её отбили неравнодушные люди
В Бурятии пешеходам напоминают дорожные правила
В Бурятии пешеходам напоминают дорожные правила
Общество, 10.03.2023
В республике проходит профилактическое мероприятие
В Улан-Удэ отметят День поисковика
В Улан-Удэ отметят День поисковика
Общество, 10.03.2023
Праздник был учреждён в 2021 году
В Улан-Удэ откроется выставка о калейдоскопе культур Бурятии
В Улан-Удэ откроется выставка о калейдоскопе культур Бурятии
Общество, 10.03.2023
В экспозиции можно будет увидеть старинные фотографии, предметы археологии, орудия труда, утварь, и традиционную одежду
Бурятский вуз стал площадкой всероссийского агроконкурса
Бурятский вуз стал площадкой всероссийского агроконкурса
Общество, 10.03.2023
В конкурсе участвуют школьники, проживающие в сельской местности
В Улан-Удэ бомжи не смогут ночевать на новых остановках
В Улан-Удэ бомжи не смогут ночевать на новых остановках
Общество, 10.03.2023
Эскизы павильонов показали депутатам
В Улан-Удэ объявили льготную стерилизацию
В Улан-Удэ объявили льготную стерилизацию
Общество, 10.03.2023
Акция продлится с 13 до 17 марта
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил 30-летний юбилей
В Бурятии СОБР Росгвардии «Барс» отметил 30-летний юбилей
Общество, 10.03.2023
Специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1993 году для борьбы с оргпреступностью 
Бурятия набирает популярность у российских туристов
Бурятия набирает популярность у российских туристов
Общество, 10.03.2023
СМИ узнали, куда они ещё предпочитают ездить весной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^