Сангху представят ламы Иволгинского и Агинского дацанов
18 марта в городе Элиста, в центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоится интронизация недавно избранного Шаджин-ламы – главы буддистов Калмыкии геше Тендзина Чойдака (Мутула Владимировича Овьянова).
Буддийскую традиционную Сангху России на торжественной церемонии по решению XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева будут представлять Ширээтэ-лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков, шогомба-лама Иволгинского дацана Дамба Мункуев и ректор Буддийской академии, гэсхы-лама Агинского дацана Чингис Сультимов. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
Бурятские ламы поедут на интронизацию главы буддистов Калмыкии
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