Бурятские ламы поедут на интронизацию главы буддистов Калмыкии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Сангху представят ламы Иволгинского и Агинского дацанов



18 марта в городе Элиста, в центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоится интронизация недавно избранного Шаджин-ламы – главы буддистов Калмыкии геше Тендзина Чойдака (Мутула Владимировича Овьянова).



Буддийскую традиционную Сангху России на торжественной церемонии по решению XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева будут представлять Ширээтэ-лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков, шогомба-лама Иволгинского дацана Дамба Мункуев и ректор Буддийской академии, гэсхы-лама Агинского дацана Чингис Сультимов. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

