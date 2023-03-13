Военные Бурятии и Монголии готовятся к учению «Селенга-2023»



«Войска ВВО готовы проводить военные учения любого характера и сложности в любой части мира. Ожидается, что в текущем году учение «Селенга-2023» будет иметь нестандартный характер ведения учебно-боевых действий», - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приёмов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования в труднодоступной горно-лесистой местности.





Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев отметил, что несмотря на проведение спецоперации, подразделения округа традиционно проводят международные учения с союзными странами.