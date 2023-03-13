Военные Бурятии и Монголии готовятся к учению «Селенга-2023»

В Бурятии завершилась планирующая конференция по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2023».
- Представители Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооружённых сил Монголии подписали протокол, в котором утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учения. В ходе конференции обе стороны обсудили общий замысел предстоящего учения, состав привлекаемых сил и средств, порядок материально-технического обеспечения войск, а также план спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев отметил, что несмотря на проведение спецоперации, подразделения округа традиционно проводят международные учения с союзными странами.
«Войска ВВО готовы проводить военные учения любого характера и сложности в любой части мира. Ожидается, что в текущем году учение «Селенга-2023» будет иметь нестандартный характер ведения учебно-боевых действий», - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приёмов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования в труднодоступной горно-лесистой местности.