В Бурятии решили создать движение имени Сталина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местным коммунистам захотелось увековечить личность большевистского вождя



Коммунисты Бурятии выступили с неожиданной инициативой – в республике решили создать движение, посвящённое Сталину. Этот вопрос обсуждался 5 марта на круглом столе под названием «Эпоха и личность», который состоялся в бурятском рескоме.



В мероприятии приняли участие представители городских райкомов КПРФ, а также молодёжь и ветераны, «преклоняющиеся перед памятью об эпохальной фигуре Иосифа Виссарионовича», говорится на официальном сайте БРО. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Народного Хурала Виктор Малышенко. Были на круглом столе и другие выступления.



Депутат Госдумы и лидер местных коммунистов Вячеслав Мархаев поблагодарил всех за активную работу и предварительную подготовку. Последняя включала опрос общественного мнения и одиночные пикеты. Мархаев напомнил, что именно под руководством Сталина «была одержана победа в Великой Отечественной войне, создана высокотехнологическая промышленность и лучшие в мире виды и типы вооружения, освоен Крайний Север», а «советская страна сумела отправить в космос первого в мире человека – Юрия Гагарина» (Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года, когда у власти был Хрущёв – прим.).



Теперь бюро рескома КПРФ ждёт работа по созданию общественного движения «Сталин». Коммунистам нужно определиться с конкретным названием и разными юридическими формальностями.



Один из членов партии – Леонтий Красовский – сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что «в обществе растёт запрос на Сталина».



- В начале 2000-х отмечалось примерно равное соотношение положительных и негативных мнений о нём. В 2008-2014-ом стало преобладать нейтральное, безоценочное отношение, что, по мнению социологов, свидетельствовало о возросшем равнодушии населения к проблематике сталинизма. А с 2015-го число нейтрально или негативно настроенных россиян снижается, – пишет Красовский. – Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за всё время опросов.



Ещё 19% оценивают роль генералиссимуса в жизни страны со знаком «минус», добавил коммунист.



- Сталин ушёл из жизни 70 лет назад и 70 лет память о нём пытаются исказить, осквернить, облить грязью. Ветер времени безжалостно развеивает этот мусор с могилы генералиссимуса Победы и строителя социалистической державы, – подчеркнул Леонтий Красовский.



