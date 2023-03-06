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В Бурятии решили создать движение имени Сталина

В Бурятии решили создать движение имени Сталина
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местным коммунистам захотелось увековечить личность большевистского вождя

Коммунисты Бурятии выступили с неожиданной инициативой – в республике решили создать движение, посвящённое Сталину. Этот вопрос обсуждался 5 марта на круглом столе под названием «Эпоха и личность», который состоялся в бурятском рескоме.

В мероприятии приняли участие представители городских райкомов КПРФ, а также молодёжь и  ветераны, «преклоняющиеся перед памятью об эпохальной фигуре Иосифа Виссарионовича», говорится на официальном сайте БРО. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Народного Хурала Виктор Малышенко. Были на круглом столе и другие выступления.

Депутат Госдумы и лидер местных коммунистов Вячеслав Мархаев поблагодарил всех за активную работу и предварительную подготовку. Последняя включала опрос общественного мнения и одиночные пикеты. Мархаев напомнил, что именно под руководством Сталина «была одержана победа в Великой Отечественной войне, создана высокотехнологическая промышленность и лучшие в мире виды и типы вооружения, освоен Крайний Север», а «советская страна сумела отправить в космос первого в мире человека – Юрия Гагарина» (Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года, когда у власти был Хрущёв – прим.).

Теперь бюро рескома КПРФ ждёт работа по созданию общественного движения «Сталин». Коммунистам нужно определиться с конкретным названием и разными юридическими формальностями.

Один из членов партии – Леонтий Красовский – сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что «в обществе растёт запрос на Сталина».

- В начале 2000-х отмечалось примерно равное соотношение положительных и негативных мнений о нём. В 2008-2014-ом стало преобладать нейтральное, безоценочное отношение, что, по мнению социологов, свидетельствовало о возросшем равнодушии населения к проблематике сталинизма. А с 2015-го число нейтрально или негативно настроенных россиян снижается, – пишет Красовский. – Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за всё время опросов.

Ещё 19% оценивают роль генералиссимуса в жизни страны со знаком «минус», добавил коммунист.

- Сталин ушёл из жизни 70 лет назад и 70 лет память о нём пытаются исказить, осквернить, облить грязью. Ветер времени безжалостно развеивает этот мусор с могилы генералиссимуса Победы и строителя социалистической державы, – подчеркнул Леонтий Красовский.

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