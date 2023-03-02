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В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией

В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не будет работать один день

В Бурятии на следующей неделе приостановят работу пункта пропуска «Ханх-Монды» в Тункинском районе, на границе с Монголией. Его закроют для людей и транспортных средств.

Это связано с празднованием Международного женского дня. Погранпереход начнёт функционировать в обычном режиме в четверг, 9 марта.
граница Монголия

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