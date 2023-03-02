В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией

Он не будет работать один день
Это связано с празднованием Международного женского дня. Погранпереход начнёт функционировать в обычном режиме в четверг, 9 марта.
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02 марта
01 марта
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Общество, Фото:
Он не будет работать один день
Это связано с празднованием Международного женского дня. Погранпереход начнёт функционировать в обычном режиме в четверг, 9 марта.
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