«Горожан давят»: Власти Улан-Удэ обеспокоили участившиеся ДТП на «зебрах»

С начала года на пешеходных переходах сбили несколько десятков человек





Глава бурятской столицы поручил разобраться в причинах участившихся ДТП на «зебрах» и создать для этого специальную рабочую группу. Вопрос обсуждался на очередной планёрке в мэрии.- Это ненормальная, аномальная ситуация. Целых 30 человек пострадали с начала года, и 17 из них – несовершеннолетние. Один погиб, – подчеркнул Игорь Шутенков. – Горожан давят на пешеходных переходах – это или сами дети по сторонам не смотрят, или водители превышают скорость.Мэр призвал провести полный анализ и разобраться в ситуации. В администрации уточнили: в январе и феврале в Улан-Удэ зафиксировали 26 ДТП с пешеходами, включая два – на регулируемых «зебрах» и 10 – там, где нет светофоров.Рабочая группа, в которую войдут специалисты комитетов по транспорту и образованию, а также сотрудники ГИБДД и депутаты, рассмотрит вопрос на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города. Оно должно состояться в марте.