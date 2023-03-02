В Улан-Удэ сложилась непростая ситуация с домами-памятниками



На примере ситуации с жильцом одного из домов-памятников, который признан аварийным, представители мэрии города и Народного фронта в Бурятии попытались разобраться и найти возможные пути решения – или попробовать исключить эти дома из реестра, чтобы возможно было сделать обычный ремонт, или переселить жильцов таких домов по социальным программам.



- Проблема стоит острейшая. Жильцы этих домов в центре города считают, что они никакой культурной ценности не несут. И те деньги, которые нужно вложить в их реконструкцию, для них просто неподъёмные. Мы пытались использовать опыт других городов. Был единичный опыт приватизации домов за рубль, условно говоря, при обязательстве инвестора (того, кто покупает дом) восстановить дом в его историческом виде. Так восстановили один нежилой дом на Соборной. В основном, это касается нежилых домов, которые имеют коммерческую ценность. По жилым домам - ситуация другая, - отметил председатель комитета городского хозяйства горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.



Зампредседателя комитета госохраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства Бурятии Павел Вершинин также пояснил, что исключить такие дома из реестра объектов культурного наследия очень сложно.



- Чтоб исключить такой дом из реестра, нужно провести историко-культурную экспертизу с 3-мя экспертами, потом ее результаты отправить в министерство культуры РФ. Минкульт России в основном, не дает добро на исключение из реестра. Если стоит здание, или хотя бы его фундамент, министерство придерживается позиции восстановления и реставрации здания.



В Иркутской области и Забайкальском крае стоит такая же проблема со старинными домами, отметили на совещании.



Администрация Советского района города Улан-Удэ предложила мужчине из аварийного дома на Набережной признать его непригодным для проживания через комитет городского хозяйства и попробовать получить жилье как малоимущий гражданин.



- Мы можем расселить гражданина, проживающем в таком доме, в рамках 185 Федерального закона. У нас есть пять старинных домов в Советской районе по ул. Соборная, Набережная, Смолина. Эти дома планируется включить в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Реконструкция дома в этом случае будет проводиться за счёт бюджета. Жителю же дома по улице Набережная мы рекомендовали собрать межведомственную комиссию от комитета городского хозяйства для признания жилых помещений его дома непригодными для проживания. Тогда он может получить жилье вне очереди. После признания жилья непригодным он встает на учет по очереди на жильё и вносится в категорию «малоимущие граждане». Затем обращается в суд с просьбой предоставить аналогичное по площади жилье по договору социального найма. Сложилась практика, что гражданам мы предоставляем жильё на основании решения суда, но она только для единичных, не массовых случаев, - подчеркнули в администрации.







Представители комитета по управлению администрации города выразили надежду, что в ближайшие годы найдется инвестор, который будет заинтересован в аренде или покупке этих домов с обязательным условием их реконструкции и сохранения в историческом виде. Также возможно в будущем появятся новые федеральные или региональные программы по восстановлению домов, отнесенных к объектам культурного значения.



Народный фронт, подытоживая совещание, предложил внести предложения по порядку вывода этих домов из реестра культурного наследия и подать их Фонду территориального развития России, который приедет в Бурятию в конце марта-начале апреля.



Всего таких старинных домов около 70 в историческом центре Улан-Удэ, и возможная сумма для их восстановления и реставрации оценивается в миллиарды рублей. Также на совещании было отмечено, что несколько таких зданий- объектов вошли в мастер-план развития города Улан-Удэ.





Региональное отделение Народного фронта в Бурятии выступило с инициативой определить судьбу старых домов в историческом центре Улан-Удэ, решить вопрос с их содержанием и ремонтом. C начала года января в Народный фронт поступило несколько жалоб от жильцов домов старинных домов, которые признаны объектами культурного наследия.В частности, к ним поступила одна жалоба от жителя Улан-Удэ, который проживает по улице Набережная. Жилой дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции в ноябре 2022 г., администрация города обязала мужчину провести реконструкцию дома с сохранением его исторического облика до 2030 года. Предварительная стоимость работ составила свыше 100 тыс. рублей, что для него является неподъемной суммой.Комментируя эту ситуацию и многие похожие жалобы, которые поступали к ним ранее, руководитель РИК ОНФ в Бурятии Юлия Ким пояснила: - Данная категория граждан является заложниками такой ситуации, когда жилые дома, внесенные в реестр объектов культурного значения, не подлежат ни капитальному ремонту, ни сносу, ни участию в федеральных и республиканских программах. Коллеги из других регионов подчеркнули, что выйти из такого реестра почти невозможно. Мы предложили администрации города Улан-Удэ провести инвентаризацию таких домов.