В Бурятии вновь «скакнула» заболеваемость коронавирусом

За сутки его обнаружили всего у 13 человек
По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 27 февраля, коронавирус за последние сутки обнаружили у 13 человек. Тремя днями ранее заражённых было 36.
С начала пандемии COVID-19 нашли у 155 422 человек. Победили его 151 798 инфицированных. Всего специалисты провели 2 779 984 лабораторное исследования, в том числе 232 – накануне.
Чтобы избежать инфицирования, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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