Работник физической культуры из Бурятии удостоен госнаграды

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Церемония награждения состоялась 23 февраля



Указом президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года за №572 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено заместителю начальника управления по физической культуре и спорту Улан-Удэ Даши-Доржи Биликтуеву.



Почётное звание Даши-Доржи Биликтуеву присвоено за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Заслуженную награду 23 февраля, в День защитника Отечества, вручил глава Бурятии Алексей Цыденов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

