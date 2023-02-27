Церемония награждения состоялась 23 февраля
Указом президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года за №572 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено заместителю начальника управления по физической культуре и спорту Улан-Удэ Даши-Доржи Биликтуеву.
Почётное звание Даши-Доржи Биликтуеву присвоено за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Заслуженную награду 23 февраля, в День защитника Отечества, вручил глава Бурятии Алексей Цыденов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Работник физической культуры из Бурятии удостоен госнаграды
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