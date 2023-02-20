«Раньше столько не было»: В Бурятии назвали причину наплыва пассажиров в аэропорту

Жителями республики овладела жажда путешествий









Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2023-го пассажиропоток в улан-удэнском аэропорту превысил прошлогодние показатели на 34%

Многие жители Бурятии стали всё чаще задаваться вопросом, откуда в международном аэропорту «Байкал» столько пассажиров. Об этом рассказал в своём канале в Telegram генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.- Главное, спрашивают: «Ведь раньше же столько не было?», – отметил он. – Дело не только в дешёвых авиабилетах – хотя это, конечно, очень важно. Мне кажется, сейчас психология жителей республики, пассажиров поменялась. Все пытаются путешествовать, хотят увидеть новые страны, города, поймать новые впечатления.По мнению гендиректора «Байкала», когда наши земляки стоят перед дилеммой – купить машину подороже или отправиться в путешествие – то они выбирают последнее. «Поэтому будьте в тренде и путешествуйте!», – подчеркнул Дмитрий Гармаев.