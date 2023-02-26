26 февраля

25 февраля

24 февраля

Популярное

В зеркальную дату на Байкале поженились 32 пары

В зеркальную дату на Байкале поженились 32 пары
Общество,  Фото:Pixabay.com
Влюблённые связали себя узами брака 23 февраля

В минувший четверг на берегу Байкала в иркутском посёлке Листвянка царил настоящий ажиотаж. И причина тому – не только длинные праздники, которые многие решили провести на природе. На священном озере впервые состоялось массовое бракосочетание – в один день свои отношения узаконили сразу 32 влюблённые пары, сообщают «Вести Иркутск».

Вместо стен Дворца бракосочетания были байкальские просторы. А невесты на церемонию вместо свадебных туфель пришли в унтах. Одна из них – бурятская красавица Юлия Цыренова – облачилась в национальный костюм.

- Это очень символично – брак будет такой же крепкий, как лёд Байкала, – поделилась девушка с журналистами.
 
Среди молодожёнов были приехавшие из Москвы и даже из Беларуси. Новобрачные удивляли необычными обручальными кольцами – к примеру, из стекла у невесты и из нефрита у жениха.
 
Устроить массовую свадьбу на льду предложил Антон Григоров – куратор общественного движения «Живи на Байкале». Мероприятие состоялось в рамках одноимённого фестиваля (возрастное ограничение – 0+). Несколько лет назад Григоров сам женился здесь.

- Такие свадьбы –  уже точно залог успеха. Дай бог всё будет хорошо у всех этих пар. На собственном опыте подтверждаем, что это реально работает, – рассказал Антон «Вести Иркутск».

День для бракосочетания выбрали не случайно: 23. 02. 2023 – не только красивая, но и единственная зеркальная дата в 2023 году. 
свадьба семья Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Обидевший Бурятию и Чечню папа римский попросил прощения у россиян
Обидевший Бурятию и Чечню папа римский попросил прощения у россиян
Общество, 26.02.2023
Понтифик сделал это через главу Всемирного союза староверов
В Бурятии продолжают подкармливать диких зверей
В Бурятии продолжают подкармливать диких зверей
Общество, 26.02.2023
Кормушки для животных пополняют госинспекторы
В центре Улан-Удэ более 50 человек дружно облились холодной водой на морозе
В центре Улан-Удэ более 50 человек дружно облились холодной водой на морозе
Общество, 26.02.2023
Горожане присоединились к всероссийской спортивно-патриотической акции
В Бурятии спасают попавшую под колёса собаку
В Бурятии спасают попавшую под колёса собаку
Общество, 26.02.2023
Зоозащитники утверждают, что её сбили намеренно
Иркутский губернатор прокомментировал введённые против него санкции США
Иркутский губернатор прокомментировал введённые против него санкции США
Общество, 26.02.2023
Игорь Кобзев заявил, что это прекрасный подарок ко Дню защитника Отечества
Масленицу в Бурятии отпраздновали на льду Байкала. Фоторепортаж
Масленицу в Бурятии отпраздновали на льду Байкала. Фоторепортаж
Общество, 26.02.2023
Жители республики метали блины и катались на печке по замёрзшему озеру
«Всё будет наоборот»: Буддийский лама дал прогноз на 2023 год
«Всё будет наоборот»: Буддийский лама дал прогноз на 2023 год
Общество, 26.02.2023
Он предрёк стабилизацию во всех сферах жизни
В Бурятии сельчанам вернули дневной автобус до райцентра
В Бурятии сельчанам вернули дневной автобус до райцентра
Общество, 26.02.2023
Его запустили по просьбам самих местных жителей
Автобусы № 57 в Улан-Удэ начали ходить по-новому
Автобусы № 57 в Улан-Удэ начали ходить по-новому
Общество, 26.02.2023
Из схемы их движения «выпало» сразу пять остановок
В России изменили порядок экологического мониторинга Байкала
В России изменили порядок экологического мониторинга Байкала
Общество, 26.02.2023
Отслеживать антропогенное воздействие на озеро теперь будут постоянно
Искусственный интеллект раскритиковали за «очеловеченный» Улан-Удэ
Искусственный интеллект раскритиковали за «очеловеченный» Улан-Удэ
Общество, 26.02.2023
Жители республики считают, что у бурятской столицы всё-таки «женское лицо»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^