В зеркальную дату на Байкале поженились 32 пары

Влюблённые связали себя узами брака 23 февраля







Вместо стен Дворца бракосочетания были байкальские просторы. А невесты на церемонию вместо свадебных туфель пришли в унтах. Одна из них – бурятская красавица Юлия Цыренова – облачилась в национальный костюм.



- Это очень символично – брак будет такой же крепкий, как лёд Байкала, – поделилась девушка с журналистами.



Среди молодожёнов были приехавшие из Москвы и даже из Беларуси. Новобрачные удивляли необычными обручальными кольцами – к примеру, из стекла у невесты и из нефрита у жениха.



Устроить массовую свадьбу на льду предложил Антон Григоров – куратор общественного движения «Живи на Байкале». Мероприятие состоялось в рамках одноимённого фестиваля (возрастное ограничение – 0+). Несколько лет назад Григоров сам женился здесь.



- Такие свадьбы – уже точно залог успеха. Дай бог всё будет хорошо у всех этих пар. На собственном опыте подтверждаем, что это реально работает, – рассказал Антон «Вести Иркутск».



День для бракосочетания выбрали не случайно: 23. 02. 2023 – не только красивая, но и единственная зеркальная дата в 2023 году.



В минувший четверг на берегу Байкала в иркутском посёлке Листвянка царил настоящий ажиотаж. И причина тому – не только длинные праздники, которые многие решили провести на природе. На священном озере впервые состоялось массовое бракосочетание – в один день свои отношения узаконили сразу 32 влюблённые пары, сообщают «Вести Иркутск».