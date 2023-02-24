В День защитника Отечества глава Бурятии навестил раненых бойцов













В четверг, 23 февраля, глава республики поздравил с Днём защитника Отечества раненых участников спецоперации. Алексей Цыденов навестил бойцов, проходящих лечение в военных госпиталях в Улан-Удэ и в посёлке Сосновый бор.Для пациентов медучреждения, которое находится в военном городке, устроили небольшой концерт. Перед бойцами выступили бурятские артисты. Некоторые из них уже дважды побывали с агитбригадами на передовой. Праздничную программу подготовило министерство культуры Бурятии.- Поздравил с Днём Защитника Отечества военных, которые лечатся в военных госпиталях города. У нас получают медпомощь ребята со всей страны – из Луганска, Дагестана, Подмосковья, Санкт-Петербурга, с Камчатки и Сахалина. Конечно, есть и парни из Бурятии, – рассказал Алексей Цыденов. – Пожелал всем скорейшего выздоровления. Республика помогает и будет помогать им с лечением и реабилитацией. Лучшие специалисты, оборудование и материалы – для наших солдат.По словам главы Бурятии, артисты научили военных петь «Урагшаа!», что означает «Вперёд!». «Вместе мы – сила, победа будет за нами!», – отметил Алексей Цыденов.