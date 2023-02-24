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В День защитника Отечества глава Бурятии навестил раненых бойцов

В День защитника Отечества глава Бурятии навестил раненых бойцов
Общество,  Фото:telegram-канал Алексея Цыденова
Алексей Цыденов побывал в двух военных госпиталях

В четверг, 23 февраля, глава республики поздравил с Днём защитника Отечества раненых участников спецоперации. Алексей Цыденов навестил бойцов, проходящих лечение в военных госпиталях в Улан-Удэ и в посёлке Сосновый бор.




Для пациентов медучреждения, которое находится в военном городке, устроили небольшой концерт. Перед бойцами  выступили бурятские артисты. Некоторые из них уже дважды побывали с агитбригадами на передовой. Праздничную программу подготовило министерство культуры Бурятии.

- Поздравил с Днём Защитника Отечества военных, которые лечатся в военных госпиталях города. У нас получают медпомощь ребята со всей страны –  из Луганска, Дагестана, Подмосковья, Санкт-Петербурга, с Камчатки и Сахалина. Конечно, есть и парни из Бурятии, – рассказал Алексей Цыденов. – Пожелал всем скорейшего выздоровления. Республика помогает и будет помогать им с лечением и реабилитацией. Лучшие специалисты, оборудование и материалы – для наших солдат.

По словам главы Бурятии, артисты научили военных петь «Урагшаа!», что означает «Вперёд!». «Вместе мы – сила, победа будет за нами!», – отметил Алексей Цыденов. 
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