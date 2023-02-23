Улан-Удэ в числе первых в ДФО начнёт развитие территорий

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии озвучили задачи по развитию центра города



Дальнейшее развитие центральной части Улан-Удэ обсудили на расширенном заседании коллегии администрации Советского района по итогам 2022 года и задачам на 2023-й.



- В центральной части кардинально меняется облик, причём все решения предварительно поддержаны. Со следующего года мы первыми пошли по стране по комплексному развитию территорий. Очень сложный проект, поскольку есть ограничения с инженерными сетями, по высотности – это историческая часть. В этом году заключаем договор комплексного развития, будем вместе обсуждать архитектурный облик, - отметил первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.



Руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев доложил, что, несмотря ни на что, финансирование ни по одной запланированной программе в 2022 году не было сокращено, а год был ознаменован вводом крупных объектов в районе. Была открыта самая крупная школа на Дальнем Востоке по улице Автотранспортной Начато строительство основного ствола водовода Левобережной части в микрорайоне Исток до школы №44. Работы будут завершены в декабре текущего года. Для защиты территорий от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда в 2022 году стартовали работы по реконструкции дамбы в центральной части и в районе правобережных очистных сооружений.



В городе продолжено благоустройство дворов и территории Гостиных рядов. Выполнено обустройство трёх дворов по улице Профсоюзная, в микрорайоне Сокол и улице Кабанская. Отремонтированы восемь участков дорог протяжённостью 6 км. Открыты физкультурно-оздоровительный комплекс в школе №43 и спортивная площадка в микрорайоне Солдатский. В Дивизионном сдан первый муниципальный детский сад на 280 мест.



- По-прежнему, основным вопросом является обеспечение местами детей в школах и детских садах. За последние годы, благодаря открытию детских садов в отдалённых микрорайонах, значительно снизилась потребность в дошкольных образовательных организациях. На сегодня в очереди по району стоят 84 ребёнка в возрасте от 0 до 3 лет, и эта очередь в сады центральной части района, - отметил Евгений Эрдыниев.



Острым остаётся вопрос задымлённости района, где расположено свыше 15 тысяч домовладений. Сейчас проведена инвентаризация объектов электросетевого хозяйства по программе «Чистый воздух», которая позволит в течение четырёх лет, начиная с 2026 года, перевести частный сектор на электроотопление.



Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев сообщил, что в 2022 году в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Советскому району было выделено 24 млн рублей. Средства направлены на детские и спортивные площадки, водоснабжение и водоотведение, отсыпку и грейдирование дорог, образование, культуру и спорт.



- Занялись отсыпкой и грейдированием дорог в частном секторе, особое внимание уделяется Левобережью. Хорошая дорожная инфраструктура необходима, и в 2023 году планируется большой ремонт по улицам Борсоева и Иволгинской, - объяснил Чимит Бальжинимаев.



В работе коллегии также приняли участие представители комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии, прокуратуры Советского района, ТОСов, ДНТ и СНТ, депутаты Народного Хурала и Горсовета, руководители школ, детских садов, учреждений спорта. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

