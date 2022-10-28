Его величина должна достигнуть 16 242 рубля
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц. На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Рост составит 6,3 %.
Законопроект также предполагает изменение порядка расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы. Предлагается повышать минимальный размер оплаты труда в ускоренном порядке. Согласно документу, его увеличение будет зависеть от темпов роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.
Кроме того, при расчёте МРОТ в случае дальнейшего принятия закона не будет использоваться такой показатель, как величина медианной заработной платы.
МРОТ в 2023 году вырастет на 6,3%
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