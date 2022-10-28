28 октября

27 октября

Популярное

МРОТ в 2023 году вырастет на 6,3%

МРОТ в 2023 году вырастет на 6,3%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Его величина должна достигнуть 16 242 рубля

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц. На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Рост составит 6,3 %.

Законопроект также предполагает изменение порядка расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы. Предлагается повышать минимальный размер оплаты труда в ускоренном порядке. Согласно документу, его увеличение будет зависеть от темпов роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.

Кроме того, при расчёте МРОТ в случае дальнейшего принятия закона не будет использоваться такой показатель, как величина медианной заработной платы. 
МРОТ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

МРОТ в 2023 году вырастет на 6,3%
МРОТ в 2023 году вырастет на 6,3%
Экономика, 28.10.2022
Его величина должна достигнуть 16 242 рубля
На новый автомобиль в Бурятии нужно копить 8 лет
На новый автомобиль в Бурятии нужно копить 8 лет
Экономика, 27.10.2022
Иркутская область и Забайкальский край оказались в рейтинге выше Бурятии
В Забайкальском крае возродили курорт «Кука»
В Забайкальском крае возродили курорт «Кука»
Экономика, 26.10.2022
В здравнице провели масштабную реконструкцию
В Иркутской области введут в эксплуатацию газоконденсатное месторождение
В Иркутской области введут в эксплуатацию газоконденсатное месторождение
Экономика, 26.10.2022
Месторождение станет источником газоснабжения для посёлка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов
Совет Федерации активизирует усилия по газификации Бурятии
Совет Федерации активизирует усилия по газификации Бурятии
Экономика, 26.10.2022
Правительству России сенаторы дадут конкретные рекомендации
Аэропорт «Байкал» увеличивает мощности
Аэропорт «Байкал» увеличивает мощности
Экономика, 26.10.2022
Количество рейсов увеличилось на четверть
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Балтахинова
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Балтахинова
Экономика, 25.10.2022
Ремонт участка протяжённостью 760 метров почти завершён
Строителям моста в Улан-Удэ выплатили долг по зарплате в 15 млн рублей
Строителям моста в Улан-Удэ выплатили долг по зарплате в 15 млн рублей
Экономика, 25.10.2022
Зарплату за август не получали более 200 рабочих 
Население Бурятии стареет
Население Бурятии стареет
Экономика, 24.10.2022
При этом в среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1 133 женщины
Дефицит бюджета Улан-Удэ составит 291 млн
Дефицит бюджета Улан-Удэ составит 291 млн
Экономика, 24.10.2022
На ближайшей сессии горсовета будет представлен проект бюджета Улан-Удэ на 2023 год
Только треть дальневосточников довольны своей зарплатой
Только треть дальневосточников довольны своей зарплатой
Экономика, 24.10.2022
21% жителей Дальнего Востока признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал
Инфляцию в Бурятии сдержали птицеводы
Инфляцию в Бурятии сдержали птицеводы
Экономика, 21.10.2022
В сентябре годовая инфляция в республике по сравнению с августом замедлилась
Регионы ДФО получат средства на модернизацию и строительство
Регионы ДФО получат средства на модернизацию и строительство
Экономика, 20.10.2022
В 2023 году будут построены ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^