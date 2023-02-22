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Изменён номер единого контакт-центра для граждан

Изменён номер единого контакт-центра для граждан
Общество,  Фото:pexels.com
Теперь получить информацию можно по телефону: 8-800-100-00-01

С 23 февраля телефонный номер единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-600-00-00 прекращает действие. Приём звонков будет осуществляться по новому номеру: 8-800-100-00-01.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, единый контактный центр позволяет получить информацию и решить вопросы широкого социального спектра. Например, узнать о полагающихся выплатах, субсидиях и компенсациях, услугах стационарного и нестационарного обслуживания. ЕКЦ работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.
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