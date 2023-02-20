Блогер Миа Бойка примет участие в съёмке фильма про Бурятию

Общество, Фото: со страницы Миа Бойка

Девушка будет участвовать в съёмках тур-проекта про республику



В Улан-Удэ приехала известная певица и блогер Миа Бойка. Девушка примет участие в съёмке фильма про Бурятию. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Больше, чем путешествие» совместно с соцсетью «VK». Об этом сегодня рассказали организаторы проекта на правительственном брифинге.



Молодая артистка приехала в республику впервые. Вчера она посетила Иволгинский дацан, местную конную ферму, а также успела оценить бурятскую кухню. Девушка активно делиться видео-контентом о путешествиях в своих соцсетях.



- Я уже столько контента наснимала, везде всем показала, мне уже пишут: «О, ты что в Бурятии? Приезжай к нам!». Вот в отеле ко мне подходили девочки сделать фото. Мне очень приятно, что я нахожусь так далеко, а люди меня узнают и слушают мои песни. Хочется, как можно больше рассказать, показать своей аудитории и другим жителям России, - рассказала на брифинге Миа Бойка.



Детали самого проекта не уточняются. Однако авторы сообщили, что помимо фильма планируется снять приличное количество дополнительного контента для привлечения турпотока в регион. В ближайшее время съёмочная группа отправится на озеро Байкал.



Название проекта будет известно в марте.



- Благодаря нашему проекту, сюда приедет огромное количество людей. Если, забегая вперёд, мы не только снимем фильм в вашем регионе, которая увидит миллионная аудитория на площадках «ВКонтакте», но и весь тот контент, который мы будем создавать вместе с ребятами. Миа, например, известная артистка с миллионной аудиторией. Люди увидят её настоящие эмоции, получат впечатления, а она о них расскажет своей аудитории. Я думаю, что по итогу много людей захотят сюда приехать, - поделилась креативный продюсер «VK» Ирина Рудейко.



Российская певица Миа Бойка родилась 15 февраля в 1997 году в посёлке Захонье-2 Ленинградской области. Приобрела популярность в 2019 году, сочиняя авторские песни. В настоящий момент у артистки почти 10 млн подписчиков в TikTok и 2,7 млн подписчиков на видеохостинге YouTube.









