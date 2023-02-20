20 февраля

19 февраля

Популярное

Блогер Миа Бойка примет участие в съёмке фильма про Бурятию

Блогер Миа Бойка примет участие в съёмке фильма про Бурятию
Общество,  Фото:со страницы Миа Бойка
Девушка будет участвовать в съёмках тур-проекта про республику

В Улан-Удэ приехала известная певица и блогер Миа Бойка. Девушка примет участие в съёмке фильма про Бурятию. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Больше, чем путешествие» совместно с соцсетью «VK». Об этом сегодня рассказали организаторы проекта на правительственном брифинге.

Молодая артистка приехала в республику впервые. Вчера она посетила Иволгинский дацан, местную конную ферму, а также успела оценить бурятскую кухню. Девушка активно делиться видео-контентом о путешествиях в своих соцсетях.

- Я уже столько контента наснимала, везде всем показала, мне уже пишут: «О, ты что в Бурятии? Приезжай к нам!». Вот в отеле ко мне подходили девочки сделать фото. Мне очень приятно, что я нахожусь так далеко, а люди меня узнают и слушают мои песни. Хочется, как можно больше рассказать, показать своей аудитории и другим жителям России, - рассказала на брифинге Миа Бойка.

Детали самого проекта не уточняются. Однако авторы сообщили, что помимо фильма планируется снять приличное количество дополнительного контента для привлечения турпотока в регион. В ближайшее время съёмочная группа отправится на озеро Байкал.

Название проекта будет известно в марте.

- Благодаря нашему проекту, сюда приедет огромное количество людей. Если, забегая вперёд, мы не только снимем фильм в вашем регионе, которая увидит миллионная аудитория на площадках «ВКонтакте», но и весь тот контент, который мы будем создавать вместе с ребятами. Миа, например, известная артистка с миллионной аудиторией. Люди увидят её настоящие эмоции, получат впечатления, а она о них расскажет своей аудитории. Я думаю, что по итогу много людей захотят сюда приехать, - поделилась креативный продюсер «VK» Ирина Рудейко.

Российская певица Миа Бойка родилась 15 февраля в 1997 году в посёлке Захонье-2 Ленинградской области. Приобрела популярность в 2019 году, сочиняя авторские песни. В настоящий момент у артистки почти 10 млн подписчиков в TikTok и 2,7 млн подписчиков на видеохостинге YouTube.




блогеры путешественники туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Артисты Монголии поздравят Бурятию со 100-летним юбилеем
Артисты Монголии поздравят Бурятию со 100-летним юбилеем
Общество, 20.02.2023
Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии даст три концерта 
Жителей Бурятии призвали не пить в Сагаалган
Жителей Бурятии призвали не пить в Сагаалган
Общество, 20.02.2023
Специалисты посоветовали отметить его трезво
Блогер Миа Бойка примет участие в съёмке фильма про Бурятию
Блогер Миа Бойка примет участие в съёмке фильма про Бурятию
Общество, 20.02.2023
Девушка будет участвовать в съёмках тур-проекта про республику
Супруги из Бурятии отметили «золотую» свадьбу
Супруги из Бурятии отметили «золотую» свадьбу
Общество, 20.02.2023
Они прожили вместе уже полвека
В Бурятии судебные приставы взыскали с должников более 6,5 млрд
В Бурятии судебные приставы взыскали с должников более 6,5 млрд
Общество, 20.02.2023
Особое внимание было уделено алиментным платежам, долгам по заработной плате и компенсации морального и материального ущерба
Песни жительницы Бурятии теперь звучат по всей России
Песни жительницы Бурятии теперь звучат по всей России
Общество, 20.02.2023
Галина Бадлуева, известный автор патриотических песен, подарила ещё одну песню для репертуара ансамбля Тихоокенского флота
Нейросеть сделала из Улан-Удэ человека
Нейросеть сделала из Улан-Удэ человека
Общество, 20.02.2023
Столица Бурятии предстала в необычном образе
В районе Бурятии реконструируют обветшалый мост
В районе Бурятии реконструируют обветшалый мост
Общество, 20.02.2023
Восстановление переправы обойдётся почти в 400 миллионов рублей
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ отловили 17 собак
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ отловили 17 собак
Общество, 20.02.2023
За нарушение правил самовыгула составили два протокола 
Жительница Бурятии отсудила у банка 4 тысячи рублей
Жительница Бурятии отсудила у банка 4 тысячи рублей
Общество, 20.02.2023
Она расторгла кредитный договор c финучреждением с помощью Роспотребнадзора
«На них просто забили»: Варламов рассказал о Бурятии и других аутсайдерах по качеству жизни
«На них просто забили»: Варламов рассказал о Бурятии и других аутсайдерах по качеству жизни
Общество, 20.02.2023
Известный блогер назвал пять российских регионов «глобальной дырой»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^