Супруги из Бурятии отметили «золотую» свадьбу

Они прожили вместе уже полвека





В минувшую пятницу, 17 февраля, во Дворце бракосочетания в Улан-Удэ чествовали Степана Гавриловича и Тамару Пантелеймоновну Ефимовых. Супруги отметили 50-летие совместной жизни. Они зарегистрировали свой брак полвека назад – в 1973 году.«Золотые» юбиляры трудились учителями в сельской школе и прошли славный путь от простых педагогов до обладателей званий «Отличник народного просвещения РФ» и «Почётный работник Министерства труда Российской Федерации».Сейчас Степан Гаврилович является заместителем председателя Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, а Тамара Пантелеймоновна все силы отдаёт большой и дружной семье. Чета Ефимовых вырастила двух дочерей. Теперь супруги помогают воспитывать четверых внуков, рассказали в управлении ЗАГС Бурятии.