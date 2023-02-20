Рост числа пассажиров увеличился на треть
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ продолжает сохранять в этом году высокий темп работы и увеличивать пассажиропоток.
- С 1 по 19 февраля рост пассажиропотока в международном аэропорту «Байкал» составил плюс 34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, - поделился цифрами директор аэропорта Дмитрий Гармаев в своём Telegram канале.
Дмитрий Гармаев призвал жителей Бурятии летать в феврале активнее:
- Февраль летаем активно! Встречаем праздник Белого месяца, а завтра - все на рейс, поздравлять родных в других городах и путешествовать!
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году международный аэропорт «Байкал» обслужил 629 004 пассажира, что на 16,5 % больше, чем в 2021 году.
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ превысил пассажиропоток февраля 2022 года
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