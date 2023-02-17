Эксперты рассказали о росте рейтинга «Единой России»

В ходе круглого стола эксперты и представители политических партий обсудили готовность к началу избирательной кампании текущего года. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провёл это мероприятие



Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов рассказал, что основной задачей партии является создание фракции политического большинства в каждом из представительных органов, в которых будут проводиться выборы. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



По его словам, «Единая Россия» является партией общей судьбы. Вместе со страной она проходит испытания, и каждый мандат для неё представляет высокую ценность. Для партии важно динамичное развитие государства и формирование образа будущего, который должен соответствовать ожиданиям избирателей.



Перминов отметил, что для отбора кандидатов на предстоящие выборы ЕР проведёт предварительное голосование в конце мая. Оно пройдёт и в новых регионах.



Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил, что более чем на десять процентов поднялся уровень поддержки ЕР – до 50-51%. Избиратели всех возрастных групп одобряют деятельность партии.



Несколько факторов влияет на это, считает директор центра политического анализа Павел Данилин. Во-первых, это рейтинг президента России Владимира Путина. Во-вторых, это поддержка специальной военной операции (СВО), ведь именно представители ЕР больше всего участвуют в поддержке российских военных, находятся в зоне СВО. В-третьих, это социальная поддержка, которую оказывают не только семьям военных, мобилизованных, но всем тем, кто оказался в тяжёлой ситуации из-за антироссийских санкций. Своим высоким рейтингом партия обязана и деятельности губернаторов, многие из которых связаны с ЕР.



У Данилина нет сомнений в том, что «Единая Россия» выиграет во всех кампаниях, в которых будет представлена, в том числе и в сложных, и в новых регионах, сообщается на сайте er.ru.



Он добавил, что партия покажет себя лучше всех на выборах. Но та партия, которая окажется на втором месте в четырёх новых регионах, будет второй настоящей партией по всей стране.



