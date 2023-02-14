Ты моя курочка: Ветеринары из Бурятии придумали собственные валентинки

Они сделали к 14 февраля открытки с изображением животных























Валентин приходил на помощь несчастным влюблённым. Он тайком проводил свадебные обряды и соединял любящие сердца перед богом. А ещё лечил воинов и легионеров и помогал им, тайно доставляя письма их жёнам и девушкам. Об этом узнал император.



Валентин попал в тюрьму и позже его приговорили к смертной казни. Впоследствии католическая церковь признала его святым. Легенда гласит, что в неволе священник нашёл и своё счастье, которое, правда, оказалось недолгим. Его единственной возлюбленной стала слепая дочь тюремщика. Перед тем, как попрощаться с жизнью, Валентин написал ей письмо. Получив его, девушка прозрела. Правда это или нет, история умалчивает. Но с тех самых пор и пошла традиция дарить друг другу на 14 февраля трогательные открытки – «валентинки».





Валентин попал в тюрьму и позже его приговорили к смертной казни. Впоследствии католическая церковь признала его святым. Легенда гласит, что в неволе священник нашёл и своё счастье, которое, правда, оказалось недолгим. Его единственной возлюбленной стала слепая дочь тюремщика. Перед тем, как попрощаться с жизнью, Валентин написал ей письмо. Получив его, девушка прозрела. Правда это или нет, история умалчивает. Но с тех самых пор и пошла традиция дарить друг другу на 14 февраля трогательные открытки – «валентинки».

14 февраля весь мир отмечает День всех влюблённых, известный также как День святого Валентина. К этому празднику в республиканском управлении ветеринарии приготовили собственные валентинки, чтобы жители Бурятии могли отправить их тем, кто им не безразличен.На открытках от ветеринаров изображены животные. Рядом с ними – надписи «Моему котику», «Ты моя курочка», «Любимой зайке» и «Моей овечке». «Наиболее частое прозвище для любимых – ласковое название животных», – пояснили в ведомстве.Валентин, в честь которого и назвали праздник, был священником и полевым врачом. Он жил в III веке в римском городке Терни. В те времена Римом правил император Клавдий, прославившийся безумным законом о запрете на женитьбу: шли кровопролитные войны, а солдаты, не обременённые семейными узами, по его мнению, были более самоотверженными в бою.