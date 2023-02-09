В Улан-Удэ спустя три года свернули ковидный госпиталь на Солнечной

Там вновь заработало гинекологическое отделение



В Улан-Удэ спустя три года свернули ковидный стационар на улице Солнечная, 4а. Там возобновило работу гинекологическое отделение республиканского перинатального центра.



Отделение открылось вчера, 8 февраля.



- Почти после трёхлетнего перерыва, связанного с работой в режиме ковидного стационара, снова начало свою работу гинекологическое отделение. Проведён ремонт здания, соответствующая обработка всех помещений. И теперь пациентки, которым необходима гинекологическая помощь, снова могут получить её в профильном стационаре, - сообщили в республиканском перинатальном центре.



Персонал с нетерпением ждал этого дня. Медики подготовили свои рабочие места и снова готовы оказывать специализированную медицинскую помощь пациенткам.



До этого экстренную гинекологическую помощь оказывали в клинической больнице «РЖД -Медицина».



- Постепенно мы восстановим медицинскую помощь женщинам с гинекологической патологией в полном объёме, - заверили в республиканском перинатальном центре.



