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В Улан-Удэ из-за нерадивых дорожников пострадали более 100 кустов и деревьев

В Улан-Удэ из-за нерадивых дорожников пострадали более 100 кустов и деревьев
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Зелёные насаждения погубили во время ремонта

В ушедшем году из-за халатности подрядных организаций в столице Бурятии пострадало более сотни зелёных насаждений. Это произошло при ремонте дорог и из-за складирования строительного мусора в зелёных зонах, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.

Мэр города Игорь Шутенков уже поручил усилить работу с подрядчиками и предупредить их об ответственности за уничтожение деревьев и кустарников. Всего в 2022-ом на нарушителей составили 20 протоколов. Их оштрафовали на 280 тысяч рублей.

- Ежегодно мы высаживаем зелёные насаждения за счёт бюджетных средств и ухаживаем за ранее высаженными деревьями, кустарниками и газонами, – отметил зампредседателя КГХ по благоустройству Игорь Мункуев. – Но опыт 2022 года показал, что недобросовестные подрядчики повреждают их. В 2023-м в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 23 участка. Чтобы при этом не повредили ни одно зелёное насаждение, мы совместно с сотрудниками городского лесничества проводим профилактические мероприятия.
 
Специалисты обследовали все кусты и деревья в местах, где запланировали обновление дорог и направили подрядным организациям предупреждающие письма. В городском лесничестве им при необходимости готовы помочь с «временным перемещением» деревьев и кустов.
 
Представители управления административного контроля усилят контроль за работами и будут постоянно устраивать выездные проверки. Согласно статье 26 республиканского закона «Об административных правонарушениях», за повреждение деревьев полагается штраф. Его размер колеблется от 35 до 50 тысяч для должностных и от 60 до 110 тысяч – для юридических лиц.

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