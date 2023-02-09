В Улан-Удэ из-за нерадивых дорожников пострадали более 100 кустов и деревьев

Зелёные насаждения погубили во время ремонта







- Ежегодно мы высаживаем зелёные насаждения за счёт бюджетных средств и ухаживаем за ранее высаженными деревьями, кустарниками и газонами, – отметил зампредседателя КГХ по благоустройству Игорь Мункуев. – Но опыт 2022 года показал, что недобросовестные подрядчики повреждают их. В 2023-м в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 23 участка. Чтобы при этом не повредили ни одно зелёное насаждение, мы совместно с сотрудниками городского лесничества проводим профилактические мероприятия.



Специалисты обследовали все кусты и деревья в местах, где запланировали обновление дорог и направили подрядным организациям предупреждающие письма. В городском лесничестве им при необходимости готовы помочь с «временным перемещением» деревьев и кустов.



Представители управления административного контроля усилят контроль за работами и будут постоянно устраивать выездные проверки. Согласно статье 26 республиканского закона «Об административных правонарушениях», за повреждение деревьев полагается штраф. Его размер колеблется от 35 до 50 тысяч для должностных и от 60 до 110 тысяч – для юридических лиц.





В ушедшем году из-за халатности подрядных организаций в столице Бурятии пострадало более сотни зелёных насаждений. Это произошло при ремонте дорог и из-за складирования строительного мусора в зелёных зонах, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.Мэр города Игорь Шутенков уже поручил усилить работу с подрядчиками и предупредить их об ответственности за уничтожение деревьев и кустарников. Всего в 2022-ом на нарушителей составили 20 протоколов. Их оштрафовали на 280 тысяч рублей.