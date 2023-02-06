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В Улан-Удэ выбрали лучшего кондуктора автобуса

В Улан-Удэ выбрали лучшего кондуктора автобуса
Общество,  Фото:МУП "Городские маршруты"
Оксана Чистякова работает на маршруте № 134

Лучшим кондуктором 2022 года в Улан-Удэ стала Оксана Чистякова, работающая на автобусном маршруте № 134. Конкурс провело МУП «Городские маршруты»

- Профессия кондуктора вырабатывает несколько специфических навыков, во-первых, это внимательность. Необходимо точно фокусировать пассажиров, которые только зашли в салон и вовремя «обилечивать» их, а также держать в памяти тех, кто уже расплатился. Во-вторых, коммуникабельность и умение общаться с людьми. Ситуации во время поездки бывают разные, и кондуктор всегда должен быть в тонусе, кого-то подбодрить, кому-то улыбнуться и поддержать добрым словом. Обратная реакция тоже очень важна, особенно положительная, она заряжает энергией и позволяет быть на высоте до конца смены. Ну и наконец, это собранность, кондуктор всегда находится в центре внимания, наряду с водителем он также ответственен за жизнь и здоровье пассажиров, и поэтому все свои проблемы я оставляю дома, - рассказала Оксана Чистякова.

Работать кондуктором Оксану позвала подруга, которая на тот момент уже работала в организации. «А так, всю жизнь проработала в торговле. И ничуть не жалею, зарплата здесь меня устраивает, отношение с коллегами хорошие, вообще коллектив у нас замечательный», - призналась лучший кондуктор. 
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