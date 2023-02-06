Актёр Юрий Соломин стал почётным гражданином Забайкалья

Решение об этом было принято 3 февраля



Советскому и российскому актёру и режиссёру театра и кино Юрию Соломину 3 февраля присвоили звание почётного гражданина Забайкальского края. Решение об этом принято депутатским корпусом на пленарном заседании краевого парламента.



- Все забайкальцы вправе гордиться этим. Юрий Мефодьевич продолжает жить и трудиться. Жители края ценят его кровную связь со своим городом. Имя нашего земляка вписано золотыми буквами в историю российской культуры. Юрий Мефодьевич в последние и более ранние годы тесно держал связь со своим родным городом. Он посещал его с гастролями, проводил встречи со зрителями. Сегодня он вносит своим творчеством вклад в развитие культуры края. Курсы Соломина прямо сейчас заканчивают обучение два студента из Забайкалья, - рассказала заместитель министра культуры региона Алена Ячменева.



В своём видеообращении Юрий Соломин сказал, что это одна из самых больших памятных наград, которые останутся навсегда в его семье. Он добавил, вместе с ними он всегда вспоминает о Забайкалье.



- Всегда вспоминаю своё Забайкалье, своё любимое – где я родился, где я вырос, где выросли мои родители и отцовская семья – забайкальцы. О Чите всё время тоже вспоминаю, - отметил актёр.



Решение о присвоении заслуженному артисту РСФСР, Герою Труда РФ Юрию Соломину высшей награды Забайкальского края принято 3 февраля депутатским корпусом на пленарном заседании краевого парламента.



Юрий Соломин родился в Чите. Его родители были музыкантами. С детства будущий актёр играл в спектаклях городского дома пионеров. В 1943 году он выступал перед ранеными военными в госпитале.



Уже со студенческой скамьи Юрий Соломин попал в труппу Малого театра, где работает до сих пор. Зрителям артист, прежде всего, запомнился ролями в кино. Так, фильм «Даурия» (6+), посвящённый жизни забайкальских казаков, был снят в 1971 году. Съёмки проходили в Чите, а также в сёлах Читинского района. Оба брата Соломиных, Юрий и Виталий, снялись в киноленте. Фильм собрал у экрана более 50 миллионов зрителей. Они оба награждены почётным знаком «Слава Читы», а также их имена вписаны в багуловые звёзды на площади Декабристов в краевой столице. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



