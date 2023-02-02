Пенсионеров в Бурятии бесплатно развозят по больницам

Для них выделили микроавтобусы с электроподъёмником









Выезды в районах осуществляются по графикам, утверждённым главными врачами центральных районных больниц (ЦРБ). Чтобы добраться до медучреждения бесплатно, необходимо обратиться к фельдшеру ФАП в сельском поселении либо в ЦРБ.







В рамках нацпроекта «Демография» жителей районов Бурятии 65 лет и старше бесплатно доставляют в медицинские организации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства социальной защиты населения.С начала года этой услугой воспользовались уже 323 пенсионера из 15 районов.Транспорт, на котором сельчан развозят по больницам, оснащён электроподъёмником для маломобильных людей. В салонах есть кнопки для экстренной связи с водителем и кондиционеры.