Пенсионеров в Бурятии бесплатно развозят по больницам

Для них выделили микроавтобусы с электроподъёмником
В рамках нацпроекта «Демография» жителей районов Бурятии 65 лет и старше бесплатно доставляют в медицинские организации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства социальной защиты населения.
С начала года этой услугой воспользовались уже 323 пенсионера из 15 районов.
Транспорт, на котором сельчан развозят по больницам, оснащён электроподъёмником для маломобильных людей. В салонах есть кнопки для экстренной связи с водителем и кондиционеры.
Выезды в районах осуществляются по графикам, утверждённым главными врачами центральных районных больниц (ЦРБ). Чтобы добраться до медучреждения бесплатно, необходимо обратиться к фельдшеру ФАП в сельском поселении либо в ЦРБ.
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Для них выделили микроавтобусы с электроподъёмником
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