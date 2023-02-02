В Улан-Удэ сотрудники МЧС Бурятии соревновались в лыжной гонке

















1 февраля в Улан-Удэ прошло первенство Главного управления МЧС России по Бурятии по лыжной эстафете на кубок заслуженного работника физической культуры Республики Бурятия, ветерана пожарной охраны Павла Агаповича Лаптева. В спортивных состязаниях приняли участие 11 команд по 4 человека. Каждый из сотрудников МЧС России, участвующих в эстафете, преодолел по 2 километра.По итогам соревнований лучший результат показала команда пожарно-спасательной части № 2 с результатом 23 минуты 31 секунда. В «золотой состав» вошли Александр Спиридонов, Евгений Архипов, Алексей Павлов и Алексей Сорокин. Второе место с разрывом 27 секунд показали огнеборцы пожарно-спасательной части № 1. Тройку лидеров замкнула команда Главного управления МЧС России по Бурятии.В личном зачёте лучший результат показал пожарный ПСЧ-56 Роман Самигулин, пробежавший дистанцию за 4 минуты 25 секунд.Следующим видом соревнований, в котором примут участие представители Главного управления, станет настольный теннис, сообщили в пресс-службе ведомства.