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В Улан-Удэ сотрудники МЧС Бурятии соревновались в лыжной гонке

В Улан-Удэ сотрудники МЧС Бурятии соревновались в лыжной гонке
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В спортивных состязаниях участвовали 11 команд

1 февраля в Улан-Удэ прошло первенство Главного управления МЧС России по Бурятии по лыжной эстафете на кубок заслуженного работника физической культуры Республики Бурятия, ветерана пожарной охраны Павла Агаповича Лаптева. В спортивных состязаниях приняли участие 11 команд по 4 человека. Каждый из сотрудников МЧС России, участвующих в эстафете, преодолел по 2 километра.



По итогам соревнований лучший результат показала команда пожарно-спасательной части № 2 с результатом 23 минуты 31 секунда. В «золотой состав» вошли Александр Спиридонов, Евгений Архипов, Алексей Павлов и Алексей Сорокин. Второе место с разрывом 27 секунд показали огнеборцы пожарно-спасательной части № 1. Тройку лидеров замкнула команда Главного управления МЧС России по Бурятии.

В личном зачёте лучший результат показал пожарный ПСЧ-56 Роман Самигулин, пробежавший дистанцию за 4 минуты 25 секунд.

Следующим видом соревнований, в котором примут участие представители Главного управления, станет настольный теннис, сообщили в пресс-службе ведомства. 


МЧС спорт лыжные гонки

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