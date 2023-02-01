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В Бурятии больница активно пользуется новыми автомобилями

В Бурятии больница активно пользуется новыми автомобилями
Общество,  Фото: ГБУЗ "Тарбагатайская ЦРБ"
На машинах, в том числе, доставляют работников до пациентов

В октябре и декабре 2022 года Тарбагатайская центральная районная больница получила два автомобиля «Лада Гранта» и автомобиль скорой медицинской помощи на базе «ГАЗЕль Next». Это стало возможным в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».

Один автомобиль «Лада Гранта» направили в Куйтунскую врачебную амбулаторию, а второй прикреплён к поликлинике ЦРБ.


По словам главного врача Александра Мацкевич, автомобили активно эксплуатируются. В частности, используются для доставки медицинских работников до дома пациентов, доставки больных до больниц, а также перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей. В связи с этим, значительно улучшилось качество и оперативность оказания медицинской помощи.

В 2022 году с момента получения автомобилей 86 пациентов были доставлены в медучреждения, осуществлено 440 выездов с целью доставки медработников до места жительства пациентов, 205 выездов для перевозки биологических материалов и лекарственных средств до жителей и столько же выездов с целью доставки пациентов в медучреждения.

На новом автомобиле скорой помощи обслужено 83 вызова, из них - 30 экстренных и 52 неотложных вызова, сообщили в больнице. 


здравоохранение

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