В Бурятии больница активно пользуется новыми автомобилями













В октябре и декабре 2022 года Тарбагатайская центральная районная больница получила два автомобиля «Лада Гранта» и автомобиль скорой медицинской помощи на базе «ГАЗЕль Next». Это стало возможным в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».Один автомобиль «Лада Гранта» направили в Куйтунскую врачебную амбулаторию, а второй прикреплён к поликлинике ЦРБ.По словам главного врача Александра Мацкевич, автомобили активно эксплуатируются. В частности, используются для доставки медицинских работников до дома пациентов, доставки больных до больниц, а также перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей. В связи с этим, значительно улучшилось качество и оперативность оказания медицинской помощи.В 2022 году с момента получения автомобилей 86 пациентов были доставлены в медучреждения, осуществлено 440 выездов с целью доставки медработников до места жительства пациентов, 205 выездов для перевозки биологических материалов и лекарственных средств до жителей и столько же выездов с целью доставки пациентов в медучреждения.На новом автомобиле скорой помощи обслужено 83 вызова, из них - 30 экстренных и 52 неотложных вызова, сообщили в больнице.