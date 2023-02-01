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В Бурятии во время «переписи» диких животных нашли следы соболя и косули

Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Зимний маршрутный учёт в самом разгаре

В Бурятии вовсю идёт зимний маршрутный учёт – своеобразная перепись диких животных. В Северо-Байкальскому районе учётные работы проводят государственный инспектор Бурприроднадзора Евгений Дубников и производственные охотинспекторы хозяйства «Охотник Северного Байкала».

Специалисты увидели следы косули и соболя.



- На основе комплексной системы наблюдения, оценки и прогноза состояния среды, осуществляется государственное управление в сфере охраны и воспроизводства объектов животного мира, рационального использования охотничьих ресурсов, - пояснили в Бурприроднадзоре.

Зимний маршрутный учёт на территории республики Бурятия пройдет до конца февраля.

дикие животные

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