В Бурятии во время «переписи» диких животных нашли следы соболя и косули

Зимний маршрутный учёт в самом разгаре
В Бурятии вовсю идёт зимний маршрутный учёт – своеобразная перепись диких животных. В Северо-Байкальскому районе учётные работы проводят государственный инспектор Бурприроднадзора Евгений Дубников и производственные охотинспекторы хозяйства «Охотник Северного Байкала».
Специалисты увидели следы косули и соболя.
- На основе комплексной системы наблюдения, оценки и прогноза состояния среды, осуществляется государственное управление в сфере охраны и воспроизводства объектов животного мира, рационального использования охотничьих ресурсов, - пояснили в Бурприроднадзоре.
Зимний маршрутный учёт на территории республики Бурятия пройдет до конца февраля.
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Зимний маршрутный учёт в самом разгаре
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