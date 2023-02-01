Соревнования состоятся в марте
В Бурятии после трёхлетнего перерыва вновь пройдёт международный турнир по быстрым шахматам «Сагаалха — 2023».
Соревнования пройдут с 24 по 26 марта в Иволгинском дацане, сообщила руководитель федерации шахмат Бурятии, международный гроссмейстер Инна Ивахинова.
- Турнир на призы Буддийской традиционной Сангхи России - это обязательное условие для роста бурятских шахматистов. У всех участников есть уникальная возможность сыграть на равных с гроссмейстером или мастером. Я начала играть в турнирах в Иволгинском дацане, когда мне было лет 12. У меня много воспоминаний, связанных с турниром, - вспоминает Инна Ивахинова.
Обычно гроссмейстеры играют в тишине без зрителей, но особое удовольствие, когда в самый разгар борьбы, рядом стоит большое количество любителей шахмат и болеют за тебя.
Турнир традиционно собирает более 600 участников, от начинающих до гроссмейстеров и является самым массовым турниром по швейцарской системе в России.
Призовой фонд турнира - 657 тысяч рублей. Впервые будет вручён спецприз за самый красивый бурятский национальный костюм.
В Бурятии спустя три года пройдёт турнир по быстрым шахматам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования состоятся в марте
Темы сочинения в этом году затрагивают моральные ценности человека, экологию и патриотизм
Профилактическая акция прошла Тункинском районе
Горожане уверяют, что они живут в колодце и атакуют людей в местном парке
Фестиваль завершится 4 февраля
Снежные массы могут сойти в шести районах республики
В республике насчитали почти 6 тысяч этих птиц
В их числе ветераны труда, труженики тыла, репрессированные граждане, квалифицированные специалисты
Там убирают ёлки и праздничные украшения
У святого ламы до сих пор сгибаются суставы и прекрасно сохранились зубы и ногти
Местных жителей призвали ни в коем случае её не пить
О ситуации рассказал главный санврач республики Сергей Ханхареев
Он предстанет в образе рыцаря Водемона
Выставку можно посмотреть до 1 марта
Такой результат показал опрос портала SuperJob