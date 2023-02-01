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В Бурятии спустя три года пройдёт турнир по быстрым шахматам

В Бурятии спустя три года пройдёт турнир по быстрым шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com.
Соревнования состоятся в марте

В Бурятии после трёхлетнего перерыва вновь пройдёт международный турнир по быстрым шахматам «Сагаалха — 2023».

Соревнования пройдут с 24 по 26 марта в Иволгинском дацане, сообщила руководитель федерации шахмат Бурятии, международный гроссмейстер Инна Ивахинова.

- Турнир на призы Буддийской традиционной Сангхи России - это обязательное условие для роста бурятских шахматистов. У всех участников есть уникальная возможность сыграть на равных с гроссмейстером или мастером. Я начала играть в турнирах в Иволгинском дацане, когда мне было лет 12. У меня много воспоминаний, связанных с турниром, - вспоминает Инна Ивахинова.

Обычно гроссмейстеры играют в тишине без зрителей, но особое удовольствие, когда в самый разгар борьбы, рядом стоит большое количество любителей шахмат и болеют за тебя.

Турнир традиционно собирает более 600 участников, от начинающих до гроссмейстеров и является самым массовым турниром по швейцарской системе в России.

Призовой фонд турнира - 657 тысяч рублей. Впервые будет вручён спецприз за самый красивый бурятский национальный костюм.
шахматы

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