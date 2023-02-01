01 февраля

31 января

Популярное

В Улан-Удэ «потушили» пожар в техникуме

В Улан-Удэ «потушили» пожар в техникуме
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По легенде учений очаг находился в библиотеке

31 января в Бурятском республиканском индустриальном техникуме прошло пожарно-тактическое учение с привлечением пожарных федеральной противопожарной службы.

По легенде учения, в результате короткого замыкания произошло возгорание в библиотеке техникума. После запуска системы оповещения людей о пожаре, студенты эвакуировались самостоятельно. Из-за большой пожарной нагрузки и сильного задымления самостоятельная эвакуация некоторых сотрудников была невозможна.


- Основная цель тренировки – спасение и эвакуация пострадавших. Отрабатывали действия по спасению двух условно пострадавших и производили условное тушение пожара. Проверили навыки по соблюдению правил пожарной безопасности данного объекта. Всего было привлечено 29 человек личного состава и 7 единиц техники, с поставленной задачей справились, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены ГУ МЧС России по Бурятии Сергей Скворцов.

Как отметили сотрудники БРИТ, такие совместные мероприятия помогают скоординировать действия персонала и учащихся, чтобы в случае происшествия знать правильный алгоритм действий.

Стоит отметить, возгорания в таких помещениях характеризуются большой горючей нагрузкой, быстрым распространением огня и сильным задымлением. Поэтому ежемесячно в Улан-Удэнском пожарно-спасательном гарнизоне проводятся учения на объектах с массовым пребыванием людей с отработкой действий по различным сценариям, сообщили в пресс-службе ведомства. 


МЧС учения МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определены финалисты конкурса «Баатар. Дангина – 2023»
В Бурятии определены финалисты конкурса «Баатар. Дангина – 2023»
Общество, 01.02.2023
Голосование на приз зрительских симпатий среди финалистов откроют 6 февраля
В Улан-Удэ «потушили» пожар в техникуме
В Улан-Удэ «потушили» пожар в техникуме
Общество, 01.02.2023
По легенде учений очаг находился в библиотеке 
В Улан-Удэ проведут комплексные кадастровые работы
В Улан-Удэ проведут комплексные кадастровые работы
Общество, 01.02.2023
В этом году работы будут проводиться в двух микрорайонах 
В Бурятии торжественно встретили главу села, вернувшегося с СВО
В Бурятии торжественно встретили главу села, вернувшегося с СВО
Общество, 01.02.2023
Земляки встретили его с хадаком, флагом и песнями
Одиннадцатиклассники Бурятии написали итоговое сочинение
Одиннадцатиклассники Бурятии написали итоговое сочинение
Общество, 01.02.2023
Темы сочинения в этом году затрагивают моральные ценности человека, экологию и патриотизм
В Бурятии школьники призвали пешеходов «смотреть дважды»
В Бурятии школьники призвали пешеходов «смотреть дважды»
Общество, 01.02.2023
Профилактическая акция прошла Тункинском районе 
На улан-удэнцев нападают собаки с бирками
На улан-удэнцев нападают собаки с бирками
Общество, 01.02.2023
Горожане уверяют, что они живут в колодце и атакуют людей в местном парке
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Общество, 01.02.2023
Снежные массы могут сойти в шести районах республики
Жители Бурятии разводят перепёлок для мяса
Жители Бурятии разводят перепёлок для мяса
Общество, 01.02.2023
В республике насчитали почти 6 тысяч этих птиц
В Бурятии рассказали, сколько жителей получают льготы на оплату ЖКУ
В Бурятии рассказали, сколько жителей получают льготы на оплату ЖКУ
Общество, 01.02.2023
В их числе ветераны труда, труженики тыла, репрессированные граждане, квалифицированные специалисты
В парках Улан-Удэ прощаются с Новым годом
В парках Улан-Удэ прощаются с Новым годом
Общество, 01.02.2023
Там убирают ёлки и праздничные украшения
«Как живой»: Известное федеральное издание рассказало о феномене Итигэлова
«Как живой»: Известное федеральное издание рассказало о феномене Итигэлова
Общество, 01.02.2023
У святого ламы до сих пор сгибаются суставы и прекрасно сохранились зубы и ногти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^