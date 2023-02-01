В Улан-Удэ «потушили» пожар в техникуме













31 января в Бурятском республиканском индустриальном техникуме прошло пожарно-тактическое учение с привлечением пожарных федеральной противопожарной службы.По легенде учения, в результате короткого замыкания произошло возгорание в библиотеке техникума. После запуска системы оповещения людей о пожаре, студенты эвакуировались самостоятельно. Из-за большой пожарной нагрузки и сильного задымления самостоятельная эвакуация некоторых сотрудников была невозможна.- Основная цель тренировки – спасение и эвакуация пострадавших. Отрабатывали действия по спасению двух условно пострадавших и производили условное тушение пожара. Проверили навыки по соблюдению правил пожарной безопасности данного объекта. Всего было привлечено 29 человек личного состава и 7 единиц техники, с поставленной задачей справились, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены ГУ МЧС России по Бурятии Сергей Скворцов.Как отметили сотрудники БРИТ, такие совместные мероприятия помогают скоординировать действия персонала и учащихся, чтобы в случае происшествия знать правильный алгоритм действий.Стоит отметить, возгорания в таких помещениях характеризуются большой горючей нагрузкой, быстрым распространением огня и сильным задымлением. Поэтому ежемесячно в Улан-Удэнском пожарно-спасательном гарнизоне проводятся учения на объектах с массовым пребыванием людей с отработкой действий по различным сценариям, сообщили в пресс-службе ведомства.