В районной больнице в Бурятии врачам помогают три новых автомобиля

В Хоринскую центральную районную больницу в 2022 году поступили три новых автомобиля. Закупку произвели в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение».Три автомобиля Lada Granta помогают медицинским работникам оказывать необходимую первичную медицинскую и медико-санитарную помощь пациентам.По словам главного врача Хоринской ЦРБ Сергея Цыренжапова, новые автомобили будут использоваться для доставки пациентов в больницу, перевозки биологических материалов для исследований, доставки необходимых медицинских препаратов жителям.Так, например, одна из машин помогает Верхне-Талецкой врачебной амбулатории и отлично справляться с работой в двух ФАПах: Додо-Гол и Баян-Гол. Общая численность обслуживаемого населения составляет 1511 человек, в том числе 275 детей, поэтому в любой момент может понадобиться медицинская помощь. Мобильность медработника во многих случаях может способствовать спасению жизни и охране здоровья местного населения.- С момента появления автомобиля Lada Granta обслуживание вызовов стало гораздо быстрее, также быстрее мы стали добираться до пациентов, до фельдшерско-акушерских пунктов. Раньше занимало намного больше времени, чем сейчас. Теперь мы успеваем осмотреть гораздо больше населения! — поделилась медицинская сестра врача общей практики Надежда Михайловна.Хоринская ЦРБ получила три автомобиля Lada Granta. Один из автомобилей закреплён в Верхне-Талецкой врачебной амбулаторией. А два автомобиля работают в селе Хоринск, в котором проживает 6444 человека. Один из них во взрослой поликлинике ЦРБ, а второй автомобиль – в детской консультации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.