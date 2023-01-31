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В районной больнице в Бурятии врачам помогают три новых автомобиля

В районной больнице в Бурятии врачам помогают три новых автомобиля
Общество,  Фото:министерство здравоохранения Бурятии
Отечественные автомобили поступили в прошлом году

В Хоринскую центральную районную больницу в 2022 году поступили три новых автомобиля. Закупку произвели в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение».

Три автомобиля Lada Granta помогают медицинским работникам оказывать необходимую первичную медицинскую и медико-санитарную помощь пациентам.

По словам главного врача Хоринской ЦРБ Сергея Цыренжапова, новые автомобили будут использоваться для доставки пациентов в больницу, перевозки биологических материалов для исследований, доставки необходимых медицинских препаратов жителям.



Так, например, одна из машин помогает Верхне-Талецкой врачебной амбулатории и отлично справляться с работой в двух ФАПах: Додо-Гол и Баян-Гол. Общая численность обслуживаемого населения составляет 1511 человек, в том числе 275 детей, поэтому в любой момент может понадобиться медицинская помощь. Мобильность медработника во многих случаях может способствовать спасению жизни и охране здоровья местного населения.

- С момента появления автомобиля Lada Granta обслуживание вызовов стало гораздо быстрее, также быстрее мы стали добираться до пациентов, до фельдшерско-акушерских пунктов. Раньше занимало намного больше времени, чем сейчас. Теперь мы успеваем осмотреть гораздо больше населения! — поделилась медицинская сестра врача общей практики Надежда Михайловна.

Хоринская ЦРБ получила три автомобиля Lada Granta. Один из автомобилей закреплён в Верхне-Талецкой врачебной амбулаторией. А два автомобиля работают в селе Хоринск, в котором проживает 6444 человека. Один из них во взрослой поликлинике ЦРБ, а второй автомобиль – в детской консультации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии. 
минздрав здравоохранение врачи медицинская помощь нацпроект

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