В Улан-Удэ умер котик с разъеденными кислотой глазами

Он не смог справиться с последствиями страшных травм
Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» сообщили о смерти своего подопечного по кличке Туман. Его не стало накануне. «Не пережил последствия травм», – рассказали волонтёры на официальной странице организации во «ВКонтакте».
Этого котика спасали почти две недели. С животным случилась беда
– ему разъело кислотой глазки. Кроме того, Туман получил ожог ротовой полости, носа и спины.
Неравнодушная девушка обнаружила его на территории авиазавода, где всё и произошло, и не оставила в беде. Первое время улан-удэнка сама оплачивала все расходы в клинике, но потом из-за отсутствия такой возможности была вынуждена обратиться к волонтёрам.
- Конечно, производственный цех, заводы – не место обитания для кошек, где их поджидает неминуемая опасность. Мы не знаем, что именно произошло с Туманом. Для нас сейчас главное – спасти его. Полная потеря зрения, мучительная боль – он постоянно на обезболивающих и капельницах, – отметили ранее в фонде.
Там добавили: лечение и реабилитация после столь тяжёлых травм занимают не один месяц. Неравнодушных жителей Бурятии призвали помочь коту любой посильной суммой. Спустя несколько дней он даже начал
принимать пищу. Однако, по словам зоозащитников, Туман очень боялся людей и при их приближении прятался в самый дальний угол клетки.
Он не смог справиться с последствиями страшных травм
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