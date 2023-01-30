30 января

29 января

Популярное

В Улан-Удэ умер котик с разъеденными кислотой глазами

В Улан-Удэ умер котик с разъеденными кислотой глазами
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Он не смог справиться с последствиями страшных травм

Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» сообщили о смерти своего подопечного по кличке Туман. Его не стало накануне. «Не пережил последствия травм», – рассказали волонтёры на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Этого котика спасали почти две недели. С животным случилась беда – ему разъело кислотой глазки. Кроме того, Туман получил ожог ротовой полости, носа и спины.

Неравнодушная девушка обнаружила его на территории авиазавода, где всё и произошло, и не оставила в беде. Первое время улан-удэнка сама оплачивала все расходы в клинике, но потом из-за отсутствия такой возможности была вынуждена обратиться к волонтёрам.

- Конечно, производственный цех, заводы – не место обитания для кошек, где их поджидает неминуемая опасность. Мы не знаем, что именно произошло с Туманом. Для нас сейчас главное – спасти его. Полная потеря зрения, мучительная боль – он постоянно на обезболивающих и капельницах, – отметили ранее в фонде.

Там добавили: лечение и реабилитация после столь тяжёлых травм занимают не один месяц. Неравнодушных жителей Бурятии призвали помочь коту любой посильной суммой. Спустя несколько дней он даже начал принимать пищу. Однако, по словам зоозащитников, Туман очень боялся людей и при их приближении прятался в самый дальний угол клетки.

животные кошки смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ умер котик с разъеденными кислотой глазами
В Улан-Удэ умер котик с разъеденными кислотой глазами
Общество, 30.01.2023
Он не смог справиться с последствиями страшных травм

Фильм с актрисой из Бурятии получил несколько «Золотых орлов»
Фильм с актрисой из Бурятии получил несколько «Золотых орлов»
Общество, 30.01.2023
Однако Елена Ербакова, исполнившая в нём главную роль, осталась без награды
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
Общество, 30.01.2023
По республике переменная облачность, ночью по северному Прибайкалью, днём местами небольшой снег
В Бурятии на участке сельхозназначения разместили летние беседки
В Бурятии на участке сельхозназначения разместили летние беседки
Общество, 29.01.2023
Правообладателям участка выданы предостережения о недопустимости нарушения законодательства
В Ангарске школьнице, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч
В Ангарске школьнице, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч
Общество, 29.01.2023
Нападение безнадзорной собаки на девочку произошло весной 2022 года
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2023
Общество, 29.01.2023
Настоящая зима, суровые купания в палатках на Уде и уличные битвы со снегом
Бурятская спортсменка завоевала бронзу на Кубке Ивана Ярыгина
Бурятская спортсменка завоевала бронзу на Кубке Ивана Ярыгина
Общество, 29.01.2023
Кристина Тамразян одержала победу над представительницей Чувашии Алёной Тимофеевой
Забайкальца обвиняют в истязании пасынка
Забайкальца обвиняют в истязании пасынка
Общество, 29.01.2023
Мужчина систематически избивал ребёнка
В Улан-Удэ гала-концерт конкурса «Баатар. Дангина» состоится 6 февраля
В Улан-Удэ гала-концерт конкурса «Баатар. Дангина» состоится 6 февраля
Общество, 29.01.2023
Набор участников конкурса заканчивается сегодня, 29 января
Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство знакомого
Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство знакомого
Общество, 29.01.2023
Мужчина нанёс потерпевшему множество ударов сковородкой и кочергой
Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей
Жительница Бурятии перечислила мошеннику 1,9 млн рублей
Общество, 29.01.2023
Аферист убедил женщину, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционный счёт
Житель Бурятии обокрал свою 90-летнюю прабабушку
Житель Бурятии обокрал свою 90-летнюю прабабушку
Общество, 29.01.2023
Пожилая женщина хранила свои сбережения в кладовке
Современное картофеле- и овощехранилище появится в Бурятии
Современное картофеле- и овощехранилище появится в Бурятии
Общество, 29.01.2023
Общая стоимость инвестпроекта около 400 млн рублей
Житель Бурятии до смерти забил приятеля табуретом
Житель Бурятии до смерти забил приятеля табуретом
Общество, 29.01.2023
Мужчина на суде сообщил, что у него не было умысла убивать знакомого

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^