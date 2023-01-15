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В Улан-Удэ котик с разъеденными кислотой глазами прячется от людей

В Улан-Удэ котик с разъеденными кислотой глазами прячется от людей
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Покалеченное животное боится их «до жути»

Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья», которые спасают кота по кличке Туман, рассказали о его состоянии. По словам зоозащитников, новый подопечный начал принимать пищу.

- Это главная радостная новость дня, – сообщили они накануне. – Туман до жути боится людей и как только чувствует приближение человека, прячется в самый дальний угол клетки, стараясь максимально сжаться и спрятаться. Мы очень надеемся, что удастся хотя бы частично спасти зрение. Но даже если этого не случится, чудо, что он вообще жив.

С котиком случилась трагедия – ему разъело кислотой глазки. Туман также получил ожог ротовой полости, носа и спины.
 
Неравнодушная девушка обнаружила его на территории авиазавода, где всё и произошло, и не оставила животное в беде. Первое время улан-удэнка сама оплачивала все расходы в клинике, но больше такой возможности у неё нет. Пришлось обратиться к волонтёрам.

- Конечно, производственный цех, заводы – не место обитания для кошек, где их поджидает неминуемая опасность. Мы не знаем, что именно произошло с Туманом. Для нас сейчас главное – спасти его, – отметили ранее в фонде. – Полная потеря зрения, мучительная боль – он постоянно на обезболивающих и капельницах.

Лечение и реабилитация после столь тяжёлых травм занимают не один месяц. Неравнодушных жителей Бурятии призвали помочь котику любой посильной суммой.

Появились новости и о Кузе, которого в декабре хотела усыпить хозяйка. Кот с тремя сломанными лапками, покалечившийся при падении с пятого этажа, стал любимцем сотрудников клиники, где взялись его выхаживать.

- Кузню изнежили, зацеловали врачи клиники. Он уже уверенно встаёт на все четыре лапки, но активность ему пока противопоказана, чтобы не сломать спицы. Поэтому  проводит время в клетке, требует себе игрушки для развлечения и побольше внимания, – отметили в организации.

животные

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