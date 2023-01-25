В Улан-Удэ раскрыли секреты главных городских часов

Теперь им управляют через компьютер







В мэрии рассказали, что при создании проекта Дома радио в башне закладывались четыре ниши для четырёх циферблатов, которые показывали бы время на все стороны света – север, юг, запад и восток. Но из экономических соображений сделали только два.



Часы установили не сразу – изначально на вершине красовался пустой проём. Самые первые были механическими и из-за сейсмической активности часто ломались плюс отставали из-за больших перепадов температуры. Все неполадки приходилось устранять вручную.



Механические часы проработали только семь лет, затем их сняли и в 90-е годы отреставрировали, но в 2013-ом заменили на электронные. Фасад остался прежним.



Сейчас часы управляются компьютером через Интернет. Куранты отбивают каждый час. А дважды в день – в 12:00 и 18:00 – проигрывается гимн Бурятии

