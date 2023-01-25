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В Улан-Удэ раскрыли секреты главных городских часов

В Улан-Удэ раскрыли секреты главных городских часов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Теперь им управляют через компьютер

В администрации Улан-Удэ рассказали, что скрывается за главными часами бурятской столицы, установленными на Доме радио около площади Советов. Эту деталь здания, являющегося памятником архитектуры, решили восстановить в 2013 году по поручению прежнего главы республики Вячеслава Наговицына.
 
В мэрии рассказали, что при создании проекта Дома радио в башне закладывались четыре ниши для четырёх циферблатов, которые показывали бы время на все стороны света – север, юг, запад и восток. Но из экономических соображений сделали только два.
 
Часы установили не сразу – изначально на вершине красовался пустой проём. Самые первые были механическими и из-за сейсмической активности часто ломались плюс отставали из-за больших перепадов температуры. Все неполадки приходилось устранять вручную.
 
Механические часы проработали только семь лет, затем их сняли и в 90-е годы отреставрировали, но в 2013-ом заменили на электронные. Фасад остался прежним.

Сейчас часы управляются компьютером через Интернет. Куранты отбивают каждый час. А дважды в день – в 12:00 и 18:00 – проигрывается гимн Бурятии
часы

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