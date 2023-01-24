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В Улан-Удэ некоторые муниципальные автобусы будут ездить до 23 часов

В Улан-Удэ некоторые муниципальные автобусы будут ездить до 23 часов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На трёх маршрутах увеличили время курсирования автобусов

Городские автобусы №№ 1,3 и 10 увеличили время курсирования, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Так, МУП «Городские маршруты» организовало двусменную работу экипажей, а также добавило автобусы на маршрут № 3. Последние автобусы будут заканчивать работу на линии не ранее 23:00 с возвращением в гараж в районе полуночи.

В частности, по маршруту №1 (направление 100-х микрорайонов) последний рейс из центра города в направлении 115 микрорайона будет в 22:20, в обратном направлении в 23:00.

По маршруту №3 (Загорское направление) последние рейсы с площади Банзарова в направлении посёлка Восточный и обратно – в 22:15, также будут укороченные рейсы в 23:00 с конечных остановок до «Стрелки».

По маршруту № 10 (Левобережное направление) последние рейсы с железнодорожного вокзала в Аэропорт и обратно – в 22:00 с окончанием работы в 23:00.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в отдалённые микрорайоны Улан-Удэ запустили дополнительные автобусы. Муниципальный транспорт приходит на смену ушедшим частникам.

Так, по маршруту № 1 (в сотые кварталы) теперь ездят восемь автобусов вместо четырёх, а в Загорск (№ 3 и 3а) – девять. Восемь под номером № 10 ходят на Левобережье.

-На маршрут № 2 и на № 95 в «Энергетик» в этом месяце выставили по два автобуса. На прошлой неделе запустили два ПАЗика на 92-ом, учитывая, что частный перевозчик прекратил работу. На следующей неделе добавятся два автобуса на маршруте № 59 («Пентагон – Тальцы»). В целом будет четыре ПАЗа, – пояснил начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев
общественный транспорт автобус

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