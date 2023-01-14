В торговом центре Улан-Удэ открылась выставка костюмов из оперетты

В Улан-Удэ открылась выставка костюмов из оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс». Премьера состоится 24 и 25 января в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.
Посетители ТРЦ «Форум» могут увидеть эксклюзивные оригинальные костюмы спектакля «Мистер Икс», пошитые к премьере оперетты в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии в 1995 году и переданные Бурятскому театру оперы и балета.
Костюмы проделали долгий путь от культурной столицы нашей необъятной родины до старейшего театра в Сибири и на Дальнем Востоке.
- Мы выставили 6 оригинальных костюмов главных героев. Им уже 28 лет. Посетители «Форума» могут ближе познакомиться с историей спектакля , который уже 24 и 25 января будет показан в нашем театре. Благодарим руководство ТРЦ «Форум» и Республиканский центр народного творчества за содействие в организации выставки, - говорит продюсер Павел Окунев.
Выставка в ТРЦ «Форум» будет работать до 22 января включительно. (0+)
Самая загадочная премьера сезона – оперетта «Мистер Икс» — это история о молодом человеке, лишенном наследства и вынужденном примкнуть к труппе бродячих артистов. Музыкальным руководителем выступает маэстро Владимир Рылов, режиссёр - заслуженная артистка России Алла Семак.
Постановка осуществляется при поддержке министерства культуры Бурятии в содружестве с Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, бурятскую публику ожидает яркий и красивый спектакль, а любимых артистов зрители увидят в новом амплуа.
Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте».
Возрастной ценз спектакля: 12+
Постановка осуществляется при поддержке министерства культуры Бурятии в содружестве с Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, бурятскую публику ожидает яркий и красивый спектакль, а любимых артистов зрители увидят в новом амплуа.
Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте».
Возрастной ценз спектакля: 12+