В торговом центре Улан-Удэ открылась выставка костюмов из оперетты





Постановка осуществляется при поддержке министерства культуры Бурятии в содружестве с Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, бурятскую публику ожидает яркий и красивый спектакль, а любимых артистов зрители увидят в новом амплуа.



Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте».





Возрастной ценз спектакля: 12+

Самая загадочная премьера сезона – оперетта «Мистер Икс» — это история о молодом человеке, лишенном наследства и вынужденном примкнуть к труппе бродячих артистов. Музыкальным руководителем выступает маэстро Владимир Рылов, режиссёр - заслуженная артистка России Алла Семак.Постановка осуществляется при поддержке министерства культуры Бурятии в содружестве с Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, бурятскую публику ожидает яркий и красивый спектакль, а любимых артистов зрители увидят в новом амплуа.Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте».

В Улан-Удэ открылась выставка костюмов из оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс». Премьера состоится 24 и 25 января в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.Посетители ТРЦ «Форум» могут увидеть эксклюзивные оригинальные костюмы спектакля «‎Мистер Икс», пошитые к премьере оперетты в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии‎ в 1995 году и переданные Бурятскому театру оперы и балета.Костюмы проделали долгий путь от культурной столицы нашей необъятной родины до старейшего театра в Сибири и на Дальнем Востоке.- Мы выставили 6 оригинальных костюмов главных героев. Им уже 28 лет. Посетители «Форума» могут ближе познакомиться с историей спектакля , который уже 24 и 25 января будет показан в нашем театре. Благодарим руководство ТРЦ «Форум» и Республиканский центр народного творчества за содействие в организации выставки, - говорит продюсер Павел Окунев.Выставка в ТРЦ «Форум» будет работать до 22 января включительно.