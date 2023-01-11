Хубсугул в 22-й раз примет «Синюю жемчужину»
Ледовый фестиваль «Хох Сувд» («Синяя жемчужина») в 22-й раз пройдёт на южном берегу озера Хубсугул с 1 по 5 марта. Это одно из крупнейших событий в индустрии туризма Монголии, которое традиционно проводится каждый год и привлекает множество местных и иностранных туристов. Фестиваль не проводился в течение последних двух лет из-за пандемии COVID-19.
- Цель фестиваля направлена на развитие зимнего вида туризма в Монголии, улучшение охраны озера Хубсугул и его берегов, что даст возможность увеличить доходы местного населения в зимний период, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
До места проведения фестиваля участники и любители путешествий преодолевают в общей сложности 2000 км по маршруту Улан-Батор – Дархан – Эрдэнэт – Булган – Мурун - посёлок Хатгал – Хой Толгой.
В последние годы число участников резко возросло, достигнув 15000 человек. В то же время праздничные программы фестиваля были значительно расширены по своему содержанию. В частности, регулярно проводятся такие мероприятия, как игра в кости на льду, соревнования по велоспорту, конькобежному спорту, показательное выступление по мотоспорту, соревнования на собачьих упряжках, перетягивание каната на льду, эстафетные соревнования, семейные соревнования «Папа, мама и я», скачки, а также шаманский обряд вызова духов и выступления артистов музыкального и драматического театра аймака.
Недалеко от границ Бурятии проведут ледовый фестиваль
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