11 января

10 января

Популярное

Недалеко от границ Бурятии проведут ледовый фестиваль

Недалеко от границ Бурятии проведут ледовый фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Хубсугул в 22-й раз примет «Синюю жемчужину»

Ледовый фестиваль «Хох Сувд» («Синяя жемчужина») в 22-й раз пройдёт на южном берегу озера Хубсугул с 1 по 5 марта. Это одно из крупнейших событий в индустрии туризма Монголии, которое традиционно проводится каждый год и привлекает множество местных и иностранных туристов. Фестиваль не проводился в течение последних двух лет из-за пандемии COVID-19.

- Цель фестиваля направлена на развитие зимнего вида туризма в Монголии, улучшение охраны озера Хубсугул и его берегов, что даст возможность увеличить доходы местного населения в зимний период, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

До места проведения фестиваля участники и любители путешествий преодолевают в общей сложности 2000 км по маршруту Улан-Батор – Дархан – Эрдэнэт – Булган – Мурун - посёлок Хатгал – Хой Толгой.

В последние годы число участников резко возросло, достигнув 15000 человек. В то же время праздничные программы фестиваля были значительно расширены по своему содержанию. В частности, регулярно проводятся такие мероприятия, как игра в кости на льду, соревнования по велоспорту, конькобежному спорту, показательное выступление по мотоспорту, соревнования на собачьих упряжках, перетягивание каната на льду, эстафетные соревнования, семейные соревнования «Папа, мама и я», скачки, а также шаманский обряд вызова духов и выступления артистов музыкального и драматического театра аймака.
Хубсугул Монголия ледовый фестиваль фестиваль туризм спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Недалеко от границ Бурятии проведут ледовый фестиваль
Недалеко от границ Бурятии проведут ледовый фестиваль
Общество, 11.01.2023
Хубсугул в 22-й раз примет «Синюю жемчужину»
В Улан-Удэ потеплеет до -12 градусов
В Улан-Удэ потеплеет до -12 градусов
Общество, 11.01.2023
Синоптики обещают снежную погоду
В Улан-Удэ покажут «Цифровые сны»
В Улан-Удэ покажут «Цифровые сны»
Общество, 10.01.2023
Жителям Бурятии представят шедевры компьютерной графики
В Забайкалье разыграли кубок по стрельбе из бурятского лука
В Забайкалье разыграли кубок по стрельбе из бурятского лука
Общество, 10.01.2023
В командном первенстве первое место заняла команда посёлка Агинское
Каждый второй турист в Монголии в 2022 году был из России
Каждый второй турист в Монголии в 2022 году был из России
Общество, 10.01.2023
В стране побывало 145 тысяч человек из РФ
В Улан-Удэ открылась выставка новогодних открыток
В Улан-Удэ открылась выставка новогодних открыток
Общество, 10.01.2023
Среди экспонатов – 2 дореволюционные открытки из семейного альбома Танских
В Иркутской области в 2022 году заключили брак более 19 тыс. пар
В Иркутской области в 2022 году заключили брак более 19 тыс. пар
Общество, 10.01.2023
В дворце бракосочетания Иркутска сыграли свадьбы более 8 тыс. человек
В Улан-Удэ состоялась торжественная передача боевого знамени
В Улан-Удэ состоялась торжественная передача боевого знамени
Общество, 10.01.2023
Копия боевого знамени Бурятского кавалерийского дивизиона была передана на вечное хранение
В Забайкалье озвучили этапы проекта газификации Читы
В Забайкалье озвучили этапы проекта газификации Читы
Общество, 10.01.2023
Предварительно определены микрорайоны города, которые войдут в сеть магистральных газопроводов
В Бурятии рассказали о семьях в социально опасном положении
В Бурятии рассказали о семьях в социально опасном положении
Общество, 10.01.2023
В прошлом году в республике было выявлено свыше 800 сигналов о семейном неблагополучии
В Иркутске лечат самку снегиря
В Иркутске лечат самку снегиря
Общество, 10.01.2023
9 января, День снегиря, пернатый пациент отметил на лечении
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Общество, 10.01.2023
Она будет действовать до 1 июля следующего года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^