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«Аляска и Калифорния вернутся»: Иркутский шаман дал прогноз на 2023 год

«Аляска и Калифорния вернутся»: Иркутский шаман дал прогноз на 2023 год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он предсказал техногенные катастрофы и полное уничтожение национализма на Украине 

Артур Цыбиков, называющий себя заместителем верховного шамана России, возглавляет ангарскую религиозную организацию «Вечное синее небо» («Хухэ Мунхэ Тэнгэри»). В конце декабря он дал прогноз на новый 2023 год. Видео с предсказанием Цыбиков разместил на своей странице во «ВКонтакте».

- Следующий год всегда лучше предыдущего. Несмотря на все невзгоды, горечи и печали, мы продолжаем жить, строить нашу страну и возрождать духовные традиции, – отметил он. – Россия – великая страна и за нами – великое будущее.

Шаман призвал всех беречь себя и поддерживать друг друга. А после рассказал, что ждёт РФ в 2023 году. По его словам, никаких великих потрясений не ожидается. 

- Наша страна уже прошла точку бифуркации (прохождение критического состояния системы, при котором она может стать либо хаотической, либо перейти на более высокий уровень упорядоченности – прим.). Сейчас мы набираем обороты: строятся мосты, железные дороги, заводы, фабрики. Мы лидеры по сельскому хозяйству и сбору зерна, – заявил Артур Цыбиков. – Даже спецоперация на Украине нам не мешает. Там воспитываются дух, сила духа, оттачивается доблесть и честь русского народа, воинства и оружия.

По словам руководителя «Вечного синего неба», в 2023-м в России могут появиться новые регионы. Речь идёт о двух американских штатах – Аляске и Калифорнии.

- США и их народ, конечно же, жаль, но так исторически складывается, что Америка в ближайшее время может разделиться на несколько частей и несколько штатов объявят о суверенитете. Скорее всего, Аляска и Калифорния вернутся в Российскую Федерацию, – отметил Цыбиков.

Мир восстановится очень скоро – нужно «немного потерпеть и набраться силы духа», добавил он.

- Фашизм и национализм на территории Украины будут полностью уничтожены, – сообщил шаман. – В нынешнем 2023 году эпидемий не планируется и не будет, климатических катаклизмов – тоже. Возможны техногенные катастрофы.

Артур Цыбиков призвал женщин заботиться о мужчинах и ценить их.

- Современные дети сегодня рождаются в тяжёлых условиях, но, как говорили философы, тяжёлые времена дают сильных людей, а хорошие – слабых. Наши дети в будущем сохранят нашу страну и государство, – предсказал шаман.

Артур Цыбиков стал широко известен после обряда «на укрепление России и её народов» под названием «Жэн тэнгэри яба», который ангарские шаманы устроили четыре года назад, в феврале 2019-го. Это действо тогда запечатлели на камеру и выложили запись в Сеть под знаком «18+». На кадрах было видно, как под пронизывающую мистическую музыку и звуки бубнов к месту проведения ритуала несколько десятков человек силой тащили пять верблюдов на костёр.

Цыбиков заявил, что «обряд проводился от чистого сердца, от души».

- Сохраняя и возрождая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к восстановлению нашего большого государства, нашей страны, – пояснил он. – Разрушение ячейки общества – семьи, разрушение государственности, суверенитета людей, которые забыли и не понимают, где и как они живут, что значит отчизна, родина, патриотизм. Для них это стало пустым звуком. И потому, проводя такой большой молебен, мы отдаём дань уважения нашим предкам. Всё решается на небесах и мы как люди верующие, религиозные всем, чем можем – своими молитвами, помыслами, желанием – конечно же, хотим всё возродить, сделать нашу родину красивой, мощной и суверенной в принятии своих решений и жизненного пути.
шаманы Америка

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