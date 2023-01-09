«Аляска и Калифорния вернутся»: Иркутский шаман дал прогноз на 2023 год

Он предсказал техногенные катастрофы и полное уничтожение национализма на Украине







- Сохраняя и возрождая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к восстановлению нашего большого государства, нашей страны, – пояснил он. – Разрушение ячейки общества – семьи, разрушение государственности, суверенитета людей, которые забыли и не понимают, где и как они живут, что значит отчизна, родина, патриотизм. Для них это стало пустым звуком. И потому, проводя такой большой молебен, мы отдаём дань уважения нашим предкам. Всё решается на небесах и мы как люди верующие, религиозные всем, чем можем – своими молитвами, помыслами, желанием – конечно же, хотим всё возродить, сделать нашу родину красивой, мощной и суверенной в принятии своих решений и жизненного пути.

