В Улан-Удэ вновь с успехом показали «Улейских девушек»

Общество, Фото: Батодалай Багдаев

Легендарному спектаклю уже больше 20 лет



Рождественские святки в Государственном Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева завершились мистическим спектаклем «Улейские девушки» (возрастное ограничение 12+). Призрачные красавицы зажгли к Рождеству Христова лампаду богатства и благополучия.



О том, как прошёл показ, рассказал помощник художественного руководителя Бурятского драматического театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев:



«- А он такой же молодой, как и 20 лет назад! - комментирует выход на поклон режиссёра «Улейских девушек» Саяна Жамбалова кинорежиссёр Юрий Ботоев.



Известный поэт и киномаэстро пришёл в Буряад театр не только отдохнуть. Создатель боевика «Головар» (16+), количество просмотров которого стремительно приближается к 20-миллионной отметке, всегда в поиске типажей артистов для своих будущих фильмов. Раньше от Бурдрама его кто-то отпугнул, наврав, что артисты просят за киносъёмки московские гонорары.



- А кто эта артистка в голубом платье? - спрашивает кинодеятель.

- Я её называю Француженка.

- Почему? - не унимается Юра Ботоев.

- А очень изысканна, - характеризую Ольгу Ранжилову-Ломбоеву, заслуженную артистку Бурятии.

- Заметил, - соглашается гость.



Среди кишмя кишащих в театре зрителей в этот предрождественский вечер были замечены ряд вип-персон. В частности, сенатор Баир Жамсуев, гостящий в Бурятии с супругой.



Популярная эстрадная певица Дарима Цырендондопова не в первый раз на «Улейских девушках», сегодня она пришла вместе с сыном и друзьями.



- Почему так редко показывают этот спектакль? - не скрывает своего раздражения известный блогер Эрдэм Гомбоев, тоже не раз и не два видевший театральный хит.



Спешу его успокоить, что спектакль присутствует в репертуаре Бурдрама ежемесячно уже 22 года, но надо постараться, чтобы на него попасть, что умиротворяет моего собеседника. По словам блогера, пришёл он на показ вместе с женой и двоюродной сестрой, которая специально приехала с мужем на спектакль из Иркутска.



Как считает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, популярный спектакль перешагнул время и пространство, став визитной карточкой театрального искусства республики. По сведениям министерства культуры Бурятии, актёрский состав постановки пережил уже четыре обновления. В последний раз осуществлён ввод в спектакль молодых артистов-щукинцев.



В зрительном зале один из авторов постановки Эржена Жамбалова. Заслуженный работник культуры России прошлой весной очень радовалась, что может отдохнуть и увидеть спектакль как зритель. 20 лет она, 2 года муж отбарабанили спектакль за кулисами.



- Сами придумали, сами и мучились, - смеётся Эржена Зугдаровна. Теперь за ударными их заменил сын Дахалэ Жамбалов.



- Антракт? - с ноткой надежды вопрошают сидящие рядом зрители, когда опускается занавес.



- Ещё будет! - спешат обнадежить друг друга зрители сзади. Но увы и ах, 1,5 часовой спектакль окончен.



- На одном дыхании! Вот это энергетика! - восклицает Юрий Ботоев.



На выходе подслушиваю чужой разговор со зрителем из Москвы, который был взбудоражен постановкой, и очень интересовался: что он может ещё успеть посмотреть этого такого же ещё за один день пребывания в Улан-Удэ?



- Да приворот и колдовство все это! - что ещё скажешь?



Новый ближайший показ спектакля «Улейские девушки» в афише Буряад театра заявлен на 5 февраля этого года».

